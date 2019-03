DIE KNIERBEIN INNENAUSBAU GMBH IN SCHÖPPINGEN

Ihr Partner für Trockenbau und Akustikbau, Wohnungs- und Zimmertüren sowie Vinyl- und Designböden für private und gewerbliche Kunden: die Knierbein Innenausbau GmbH mit Sitz in Schöppingen.

Sie sind auf der Suche nach einem Fachbetrieb für den professionellen Innenausbau? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Seit der Firmengründung im Jahr 1989 als Knierbein GmbH stehen wir für hohe Qualität in sämtlichen von uns vertretenen Bereichen. Ein Fakt, den unsere zufriedenen Auftraggeber aus dem privaten, gewerblichen und öffentlichen Sektor sehr zu schätzen wissen.

Ob Trocken- oder Akustikbau, Vinyl- und Designböden oder unser Türen-Service: Gerne beraten wir Sie bei Ihnen vor Ort. Nehmen Sie bei Interesse an einem persönlichen Beratungstermin Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

INNENAUSBAU VON A WIE AKUSTIKBAU BIS Z WIE ZIMMERTÜREN

Erfahren Sie nun mehr über unser Unternehmen, lassen Sie sich von unseren Referenzen inspirieren und werfen Sie einen Blick auf unsere Leistungen:

Trocken- und Akustikbau

Design- und Vinyl-Bodenbelag

Wohnungs- und Zimmertüren

Versiegelungsarbeiten

Einzugsgebiet: Das Münsterland und die weitläufige Umgebung

Auftraggeber: Privatkunden und gewerbliche Kunden wie Badplaner, Architekten und Unternehmen

Besuchen Sie doch einmal die Ausstellung der Knierbein Innenausbau GmbH

Neben der kompetenten Beratung vor Ort sind Sie in unserer Ausstellung für Türen und Vinyl-Bodenbeläge in Schöppingen stets willkommen. Bitte rufen Sie uns vorher an, damit wir einen Termin mit Ihnen vereinbaren können.

Ihre Zufriedenheit steht immer an erster Stelle: Sie haben eine Frage zu unseren Innenausbau-Leistungen und den Produkten von namhaften Herstellern?

Rufen Sie uns einfach an oder füllen Sie das Kontaktformular auf unserer Webseite aus. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen und finden auch für Sie die passende Lösung!

Knierbein Innenausbau GmbH

Diepenheimstr. 12

48624 Schöppingen

Tel.: 02555 - 453

Fax: 02555 - 8331

E-Mail: info@knierbein.de

Web: www.knierbein.de