BAS Neubert Gregor Neubert

Ein gemütliches Zuhause schützt vor Wind und Wetter. Werden Keller und Wände jedoch feucht, kann es schnell unangenehm in den eigenen vier Wänden werden. Damit Sie lange Freude an Ihrem Haus haben, kümmern wir uns um Maurerarbeiten aller Art in Ibbenbüren, Rheine und Osnabrück. Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt bei verschiedenen Abdichtungsmaßnahmen. Ob Kellerabdichtungen, Bausanierung oder die nachträgliche Innendämmung, wir bieten Ihnen alles rund um trockene Wände und beraten Sie zunächst ausführlich.

Unsere Maurerarbeiten umfassen die Abdichtung Ihres Gebäudes und beugen so Feuchtigkeitsschäden vor, die erst Jahre später in Form von Schimmel sichtbar werden. Die Basis unserer Arbeit bilden eine fachgerechte Analyse und eine gründliche Planung direkt bei Ihnen vor Ort. So können wir Ihnen Abdichtungsmaßnahmen nach Maß bieten, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Unsere Leistungen umfassen für Sie:

Maurerarbeiten

Pflasterarbeiten

Durchnässte Kellerwände sanieren und Schimmelbefall beseitigen

Bauwerkssanierung

Mauerwerkssanierung

Betonrissverpressung

Spiralankersystem

Kellerwandabdichtung

Kellerinnenwandabdichtung

Nachträgliche Innendämmung

Schimmelsanierung und Innendämmung mit Klimaplatten / Calciumsilikatplatten

Nachträgliche Horizontalsperre

Sanierputzsystem

Lassen Sie Ihre Wohnqualität nicht durch feuchte Wände mindern und entscheiden Sie sich für eine professionelle Abdichtung. Sorgfältig prüfen wir Ihre Mauern und beraten Sie zu den unterschiedlichen Möglichkeiten, Ihre Wände abzudichten. Wichtig ist es, so früh wie möglich mit entsprechenden Abdichtungsmaßnahmen zu beginnen.

Langlebige Abdichtungsmaßnahmen mit Ihrem Fachbetrieb für Maurerarbeiten

Sie haben Feuchte- oder Schimmelpilzschäden an Ihrem Gebäude entdeckt? Handeln Sie schnell und überlassen Sie unsere geschulten Facharbeiter für Maurerarbeiten das Abdichten Ihrer Wände. Von der nachträglichen Horizontalsperre über die Kellerinnenwandabdichtung / Kelleraußenwandabdichtung bis hin zur Bauwerkssanierungbieten wir Ihnen vielfältige Leistungen rund um trockene Wände in Ibbenbüren, Rheine und Osnabrück.

Sie haben Fragen zu unseren Leistungen? Oder wünschen Sie ein persönliches Gespräch bei Ihnen vor Ort? Kontaktieren Sie unser Team und wir beraten Sie gerne zu unserem breiten Leistungsangebot rund um die Mauerwerkssanierung in Ibbenbüren und in der Umgebung. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

BAS Neubert Gregor Neubert

Alte Bleiche 16

49477 Ibbenbüren

Tel.: 05451 / 895819

E-Mail: info@bas-neubert.de

Web: www.bas-neubert.de