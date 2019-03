TAXI Medycki

Die Fahrt in einem Taxi ist ein Service, auf den man gerne zurückgreift. Warum das so ist? Während der Fahrt müssen Sie sich weder auf den Verkehr, noch auf Staus, noch auf die Uhrzeit konzentrieren und kommen trotzdem pünktlich und entspannt an!

Mit TAXI Rheine.de haben Sie einen kompetenten Partner an der Seite. Ganz gleich, ob Sie bei uns:

eine klassische Taxifahrt

eine Kurierfahrt in Rheine und Umgebung (z. B. Neuenkirchen, Hörstel, Emsdetten und mehr)

eine Krankenbeförderung bzw. Dialysefahrt

eine Strahlenfahrt bzw. eine Fahrt zur Chemotherapie

einen Flughafentransfer

und vieles mehr ...

... buchen möchten. Wir garantieren Ihnen exzellenten Service, erfahrene und diskrete Fahrer sowie komfortable und gepflegte Fahrzeuge. Wir stehen Ihnen 365 Tage im Jahr und 24/7 zur Verfügung – für alle erdenklichen mit dem Taxi oder Mietwagen zu bewältigenden Fahraufträge. Seit 1996 erfolgreich am Markt etabliert, sind wir – als unabhängiger Anbieter – aktuell eines der einzigen Taxiunternehmen, das nicht an die Taxi Zentrale Rheine / Taxi Central Rheine angeschlossen ist.

Rheines einfacher Taxiruf:

05971 2040 – 365 Tage im Jahr 24/7 – die Extras:

24/7 heißt 24/7! Sie erreichen uns 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr

Großraumtaxi vorhanden

Rollstuhlgerechte Fahrzeuge vorhanden

Eco-Taxis im Fuhrpark

Wir akzeptieren Barzahlung, Girocard, Visa, Mastercard, AMEX, JCB, V-Pay in allen Fahrzeugen

Bequem per taxi.de App bestellbar. Tipp! Hinterlegen Sie unsere ID 4200 unter der Einstellung: bevorzugtes Taxiunternehmen – so bestellen Sie Ihren Transport ohne Umwege einfach und sicher nur bei uns.

Dialysefahrten & Krankentransporte – mit Zulassung für alle Krankenkassen

Wir fahren mittlerweile seit vielen Jahren für und mit unseren Kunden gerne zu allen Ärzten, Kliniken, Krankenhäusern, Rehazentren, Dialysepraxen etc. und sind vor der anstehenden Fahrt selbstverständlich gerne behilflich bei Klärung der Kostenübernahme durch die jeweiligen Krankenkassen. Unser Taxiunternehmen in Rheine besitzt selbstverständlich die Zulassung für alle Krankenkassen.

Spezielle Angebote für unsere Businesskunden

Für Firmen, Praxen, Agenturen etc. bieten wir zusätzlich weitere Serviceleistungen wie:

Bestellen und verwalten Sie als registrierter Businesskunde ganz einfach Ihre Fahraufträge über unser TAXI Rheine.de Autobooking Portal.

Von A nach B mit gehobenem Standard! Jetzt anfragen!

TAXI Medycki

Landersumer Weg 40

48431 Rheine

Tel.: 05971 / 20 40

Fax: 05971 / 80 40 689

E-Mail: info@taxirheine.de

Web: www.taxirheine.de