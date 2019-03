Flughafentransfer, Busunternehmen und Kurierdienst in Haltern am See

Bon Voyage – mit uns haben Sie immer eine gute Reise. Ob zum Flughafen, Bahnhof oder zu einem anderen Reiseziel: Wir bringen Sie hin. Das Busunternehmen Bon Voyage Transfer aus Haltern am See ist Ihr Ansprechpartner für den Flughafentransfer, Reisen in Gruppen sowie Kurier- und Krankenfahrten. Diskretion, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit: das sind unsere Grundsätze für jede Fahrt. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung erwartet Sie bei uns ein komfortabler und exklusiver Service.

Transport zum Bahnhof oder Flughafentransfer: Das sind unsere Leistungen

Seit der Gründung 2008 haben wir unseren Fuhrpark und damit unsere Dienstleistungen stetig ausgeweitet. Verschaffen Sie sich einen Überblick:

Gruppenfahrten / Clubfahrten

Shuttleservice (Flughafentransfer und Transfer zu Bahnhöfen)

(Flughafentransfer und Transfer zu Bahnhöfen) Chauffeurdienst

Krankenfahrten

Kurierfahrten

Beförderung von Fahrrädern

Ob für eine Tagesreise oder einen Wochenendtrip: Mit unseren komfortablen Kleinbussen für bis zu 17 Personen bringen wir Sie zu Ihrer Wunschdestination. Die ideale Reisemöglichkeit für Klassenfahrten oder Clubfahrten. Melden Sie sich bei uns und schicken Sie uns eine Buchungsanfrage. Wir freuen uns, Ihnen eine angenehme Reise anzubieten. Und wenn es für Sie oder Ihre Geschäftspartner etwas luxuriöser werden soll: Nutzen Sie unseren Chauffeurdienst, der Sie bequem zum Hotel, dem Kongress oder auch zum Flughafen bringt. Achten Sie dabei bitte immer darauf, frühzeitig zu buchen. Nur so können wir Ihnen versprechen, dass das richtige Fahrzeug für Sie zur Verfügung steht.

Busunternehmen in Haltern:

Reisen mit bis zu 17 Personen plus Gepäck und Fahrrädern

Planen Sie einen Ausflug und wissen nicht, wie Sie Reisende, Gepäck und Fahrräder zu Ihrem Ziel bringen können? Gar kein Problem. Mit unserem Kleinbus und dem Anhänger für bis zu 18 Fahrräder können wir Sie zu Ihrer Wunschdestination bringen. Ohne Stress und Komplikationen. Unsere erfahrenen Fahrer sind für Sie da.

Privater Flughafentransfer mit dem Shuttle aus Haltern am See: Wir holen Sie ab

Als Dienstleister für den Flughafentransfer holen wir Sie direkt an Ihrer Haustür ab und bringen Sie zu einem der umliegenden Flughäfen. Dabei sind wir nicht nur für unsere Kunden aus Haltern am See unterwegs, sondern auch für Reisende aus Recklinghausen, Marl, Dorsten, Herten, Datteln und vielen weiteren Orten in der Umgebung. Auch für den Bahnhofstransfer oder den Kurierdienst für eilige Transporte von Gütern stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Melden Sie sich bei uns!

Bon Voyage Transfer

Holtwickerstr. 45

45721 Haltern am See

Telefon: 02364 / 6048338

Fax: 02364 / 6048339

E-Mail: info@bonvoyage-transfer.de

Internet: www.bonvoyage-transfer.de