A.K Bedachung

Wenn es um Ihr Dach geht, dann sollten Sie sich stets an einen kompetenten Fachmann wenden. Hier kommt unser Dachdecker-Meisterbetrieb ins Spiel. Das Team von AK Bedachungen steht Ihnen an unseren Standort in Münster und Osnabrück zur Verfügung. Überzeugen Sie sich von unserer mehr als 10-jährigen Erfahrung und unserer Fachkompetenz – bei uns ist Ihr Dach immer in den besten Händen!

Als Meisterbetrieb setzen wir bei unserer Arbeit auf Qualität und Expertise. Daher besteht unser Team auch ausschließlich aus geschultem Fachpersonal. Darüber hinaus ist unser Unternehmen ein Ausbildungsbetrieb und wir möchten Interessierten das Berufsbild Dachdecker vermitteln.

Full Service vom Dach-Profi: Dachrinnenreinigung und vieles mehr

Ein umfassender Service steht bei unseren Dachdeckern immer an erster Stelle: Bei allen Fragen stehen wir Ihnen kompetent zur Seite. Wir arbeiten stets pünktlich, zuverlässig und sorgfältig – überzeugen Sie sich doch einfach persönlich! Freuen Sie sich sich auf eine fachkundige Beratungund eine durchweg persönliche Betreuung. Aus diesem Grund stehen wir unseren Kunden bei Fragen und Notfällen rund um die Uhr zur Verfügung. Sie können uns jederzeit anrufen!

Rund um das Thema Dachbau können Sie auf unsere Dachdecker zählen. Profitieren Sie von einem breiten Leistungsspektrum, das keine Wünsche offen lässt. Vor allem im Bereich Dachrinnenreinigung ist unser Meisterbetrieb die richtige Wahl. Wir befreien Dachrinnen, Fallrohre und Co. fachgerecht von Verschmutzungen wie Laub, Erde und Moos.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser Leistungsspektrum

Auch für die folgenden Bereiche sind unsere Dachdecker die richtigen Ansprechpartner:

Flachdach

Steildach

Balkonsanierung

Bauklempnerei

Dachfenster

Wartung und Service

Ob professionelle Dachwartung, kreative Fassadenverkleidungen, komplette Dacheindeckungen oder eine fachgerechte Sturmschadenbeseitigung – wir kümmern uns um Dacharbeiten aller Art.

Wir haben Sie überzeugt und Sie möchten unseren Service in Anspruch nehmen? Fragen Sie uns – wir helfen Ihnen gerne! Kontaktieren Sie unsere Dachdecker in Osnabrück und Münster. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns einfach eine Nachricht.

A.K Bedachung

An den Loddenbüschen 95

48155 Münster

Telefon: 0251 - 899 18 67

E-Mail: info@ak-bedachungen.de

Internet: www.ak-bedachungen.de