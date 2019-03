stylus Magazin Münster / Osnabrück

stylus auf einen Blick

Zukunftsweisende Architektur. Stadtentwicklung. Innovative Wohnkonzepte.Anspruchsvolles Design. Kunst und Kultur. Lebensstil.stylus ist das Magazin für die Region Münster | Osnabrück.

In einer Welt wachsender Beliebigkeit und Konformität, hat stylus den Blick für das Besondere, für Originalität, für Trends und spürt das Individuelle auf. Durch die gut recherchierte, hochwertige redaktionelle Berichterstattung ist jede stylus Ausgabe eine spannende, informative wie unterhaltsame Lektüre. Großzügige Bildstrecken machen Architektur erlebbar und beleuchten alle Facetten des modernen Lebens. stylus zeigt die Menschen hinter den Projekten und schaut gerne auch mal hinter die Kulissen. Mit dieser einzigartigen Mischung, verpackt in anspruchsvollem Design setzt stylus neue Impulse für die Werte einer bewussten Gesellschaft und macht Lust auf Entdeckungen in der eigenen Region.

Zielgruppen: Menschen, die Werte schätzen und das Besondere suchen. Architektur- und Design-interessierte. Gestaltungsprofis wie Architekten, Inneneinrichter, Designer, Fotografen und Künstler. Entscheider und Meinungsbildner aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Publizistik, Architektur, Design, Kunst und Kultur.

Erscheinungsweise: 3 x jährlich (März, Juni und Oktober)

Vertrieb: Distribution in Galerien und Museen, gehobener Hotellerie, Gastronomie, ausgewähltem Einzelhandel, Arztpraxen, Anwaltskanzleien, Golf- und Tennisclubs, Airline- und VIP-Lounges. Aktions-Distribution auf Messen und Events.

