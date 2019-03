Fliesen Langehanenberg in Heek, Ihre erfahrenen Fliesenleger

Fliesen sind ein Klassiker in der Wohnraumgestaltung und aus Bad und Küche kaum wegzudenken. Das ist keine große Überraschung, denn kaum ein Baustoff ist so praktisch, langlebig, pflegeleicht und zugleich in diversen Farben und Designserhältlich. Ganz egal, ob Sie es klassisch-dezent mögen oder sich einen regelrechten Hingucker wünschen – unsere Fliesenleger aus Heek setzen Ihre Wünsche und Ideen um.

Sei es die Reparatur von bestehenden Fliesen, ein neuer Fliesenspiegel für die Küche oder die Gestaltung eines Komplettbades – Dirk Langehanenberg und seine kompetenten Fliesenleger stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Als inhabergeführter Meisterbetrieb begleiten wir Ihr Projekt vom ersten Entwurf bis zur Fertigstellung.

Full Service rund um die Fliese: Wir freuen uns auf Ihren Auftrag

Wir sind die richtigen Fliesenleger für Ihr nächstes Bauvorhaben im Münsterland. Unser Leistungsspektrum umfasst alle Arbeiten mit Fliesen. Wir bereiten die Untergründe entsprechend vor, beraten Sie bei der Wahl des optimalen Materials und verleihen Ihren vier Wänden so einen völlig neuen Look.

Seien es Böden mit Holzoptik im Wohnzimmer, edle Natursteine in der Küche oder gleich ein komplett neues, hoch modernes Badezimmer – mit viel Erfahrung und Sorgfalt realisieren wir Ihre Vorstellungen. Fachliche Kompetenz, hohe Qualität und Zuverlässigkeit sind dabei eine absolute Selbstverständlichkeit.

Besonderes Augenmerk liegt bei uns auf der Verarbeitung von großformatigen Wand- und Bodenfliesen. Unsere Fliesenleger verlegen Modelle, die eine Länge von bis zu 3,20 Meter aufweisen. Damit liegen wir voll im Trend, denn die XXL-Fliesen sind echte Blickfänger und werden immer beliebter. Wenn Sie besondere Akzente setzen wollen, dann sind die großformatigen Fliesen eine gute Wahl. Gerne beraten wir Sie dazu ausführlich in einem persönlichen Gespräch.

Kontaktieren Sie unsere Fliesenleger und lassen Sie sich individuell beraten

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Gerne übernehmen wir auch Ihren Auftrag! Kontaktieren Sie unsere erfahrenen Fliesenleger in Heek – rufen Sie uns an oder nutzen Sie das Kontaktformular auf unserer Webseite, um einen Termin mit uns zu vereinbaren. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Dirk Langehanenberg

Gerstenkamp 3

48619 Heek

Telefon: 02568 / 93 50 686

E-Mail: info@fliesen-langehanenberg.de

Internet: www.fliesen-langehanenberg.de