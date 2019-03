Taxi bestellen? Wir sind Ihr zuverlässiges Taxiunternehmen in Rheine!

Brauchen Sie schnell ein Taxi? Möchten Sie eine Fahrt reservieren? Oder benötigen Sie eine Krankenfahrt zum Arzt oder ins Krankenhaus? Kein Problem! Für all diese Fälle ist Taxi-Elsenheimer der ideale Ansprechpartner für Sie. Unser Taxiunternehmen bringt Sie schnell und zuverlässig an Ihr Ziel. Dabei fahren Sie bei uns nur in modernen Fahrzeugen. Ob früh morgens, nachmittags oder tief in der Nacht: Wir sind 24 Stunden täglich im Kreis Steinfurt für Sie im Einsatz!

Taxifahrten, Transfer oder Krankenfahrten: Entdecken Sie unsere Leistungen

Schon seit 1925 steht der Namen Elsenheimer in Rheine für kompetenten und professionellen Service. Als Taxiunternehmen sind wir immer für unsere Kunden da. Dabei gehen unsere Leistungen heute weit über die eines einfachen Taxiunternehmens hinaus. Wir bieten:

Taxifahrten

Schülerfahrten

Krankenfahrten

Flughafentransfer

Kurierfahrten

Überführungsfahrten

Informieren Sie sich über unsere Leistungen und reservieren Sie sich zum Beispiel schon heute Ihren komfortablen Transfer zum Flughafen Münster Osnabrück oder einem anderen Flughafen Ihrer Wahl. Wir holen Sie ab, kümmern uns um Ihr Gepäck und stehen auf Wunsch auch bereit, wenn Sie entspannt aus Ihrem Urlaub zurückkehren. Reisen Sie als Familie? Geben Sie uns Bescheid: Auf Wunsch bringen wir Kindersitze mit, damit Sie sich um nichts kümmern müssen.

Krankenfahrten vom Taxiunternehmen: Den Arzt bequem mit dem Taxi erreichen

Ob zu einer Untersuchung, zur Dialyse oder zur Strahlen- oder Chemotherapie: Wir sind für Sie da und gestalten zumindest die Fahrten zum und vom Arzt so angenehm wie möglich für Sie. Krankenfahrten werden vorab durch die Krankenkasse genehmigt und meist auch mit diesen abgerechnet. Mehr Informationen zu den Krankenfahren erhalten Sie auf der entsprechenden Seite. Bei Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

Erleben Sie, wie einfach und unkompliziert Taxi fahren sein kann. Mit unserem großen Fuhrpark sind wir immer für Sie zur Stelle. Mit dem Großraumtaxi können wir komfortabel bis zu acht Personen an ihr Ziel bringen.

Behindertenfahrten

Sind Sie auf Ihren Rollstuhl angewiesen oder möchten Sie während der Fahrt in Ihrem Rollstuhl sitzen bleiben, dann stellen wir Ihnen das entsprechende Fahrzeug zur Verfügung.

24 Stunden erreichbar

Unseren Kunden bieten wir moderne Fahrzeuge und innovative Dienstleistungen. Unsere Fahrzeuge sind 24 h für Sie da.

Taxi-Elsenheimer

Am Hauptbahnhofe 4

48431 Rheine

Telefon: 05971 / 644 07

Telefax: 05971 / 80 89 83

E-Mail: info@taxi-elsenheimer.de

Internet: www.taxi-elsenheimer.de