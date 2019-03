Gartenmöbel-Center Meyer GmbH & Co. KG

Sie möchten den Sommer im eigenen Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon genießen? Unsere Gartenmöbel sorgen für eine entspannte Wohlfühlatmosphäre in Ihrem Zuhause und werden Ihnen lange Freude bereiten. Auf einer Fläche von über 1.000 qm präsentiert Ihnen das Gartenmöbel-Center Meyer ganzjährig eine einzigartige Auswahl an Möbeln aus edlen Hölzern, Geflecht, Aluminium und Edelstahl, sowie eine große Auswahl an Strandkörben und Sonnenschirmen, mit denen Sie aus Ihrem Außenbereich Ihr ganz persönliches Naherholungsgebiet machen.

Hochwertige Möbel für den Gartenzum ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis

Eine hohe Materialqualität und sorgsame Verarbeitung machen aus jedem Möbel für den Garten einen langjährigen Begleiter. Ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und unser umfangreicher Service werden Sie überzeugen.

Schauen Sie in unserer Ausstellung vorbei und entdecken Sie die aktuellen Angebote!

Sie lieben es klassisch oder darf es etwas Modernes sein? Ob pflegeleichte Aluminium- und Edelstahl-Möbel, exklusive Lounge-Möbel oder gemütliche Gartenmöbel aus Geflecht – unsere Auswahl ist so vielfältig wie die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden. Passend zu Ihren Vorstellungen finden Sie sicher bei uns das Richtige. Dank zahlreicher verschiedener Materialien und Designs können Sie alles genauestens auf Ihren Garten und Ihre Stilvorlieben abstimmen.

Gartenmöbelkaufmit freundlicher Fachberatung

Gartenmöbel kauft man nicht jeden Tag. Wer die Investition tätigt, möchte lange Freude an ihnen haben. Daher erhalten Sie bei uns eine persönliche und kompetente Fachberatung. Wir gehen gezielt auf Ihre Wünsche ein und helfen Ihnen, in unserem Angebot genau das Richtige zu finden.

Sie haben Fragen? Wir klären Sie über die Vorzüge der einzelnen Produkte und Materialien auf. Vom gemütlichen Liegestuhl über den Tisch mit Sonnenschirm bis hin zur Lounge-Möbel-Garnitur erleben Sie bei uns die bunte Vielfalt der Gartenmöbel. Auch unsere Strandkörbe lassen im heimische Garten echtes Urlaubsfeeling aufkommen.

Und da wir von der Qualität unserer Gartenmöbel überzeugt sind, dürfen Sie diese nicht nur in unserer Ausstellung begutachten, sondern auch nach Herzenslust ausprobieren. Also heißt es bei uns: Probesitzen und Probeliegen.So können Sie ganz individuell nach Ihren Vorlieben die beste Wahl treffen und mit unseren Gartenmöbeln ihre persönliche Wohlfühloase gestalten.

Große Auswahl an Gartenmöbeln zur Direktmitnahme

Wenn der Sommer kommt, möchte niemand lange auf die Gartenmöbel warten. Vorbeikommen, auswählen und sofort mitnehmen, ist daher unsere Devise. Fast alle unsere Möbel sind direkt verfügbar oder ohne lange Lieferzeit erhältlich. Wenn gewünscht, liefern wir Ihnen Ihre Wunschmöbel auch bequem nach Hause, so müssen Sie sich um nichts weiter kümmern.

Ihr Interesse ist geweckt? Dann besuchen Sie uns und lassen Sie sich von der Vielfalt und den neuen Outdoor-Ideen inspirieren und begeistern – wir freuen uns auf Sie!

