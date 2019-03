Elektriker in Havixbeck bei Coesfeld– MODERNE LÖSUNGEN FÜR JEDEN ANSPRUCH

Die Möglichkeiten rund um Elektroinstallationen werden immer vielfältiger und anspruchsvoller. Doch nach wie vor stellen elektrische Leitungen und Geräte eine Gefahrenquelle dar, besonders wenn sie nicht richtig angeschlossen und verlegt wurden oder veraltet sind. Damit auch Sie in Ihrem Zuhause oder in Ihrem Betrieb von innovativen Lösungen mit höchster Funktionalität profitieren können, benötigen Sie einen erfahrenen und qualifizierten Elektriker an Ihrer Seite.

Selbstverständlich gehört für uns als Elektriker auch die Wartung und Reparatur Ihrer elektrischen Anlagen zum Standard unserer Leistungen.

Unser Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihnen grenzenlose Funktionsvielfalt mit maximaler Sicherheit in folgenden Bereichen zu bieten:

Elektroinstallationen

KNX / Smarthome

Beleuchtungstechnik

Netzwerktechnik / Kommunikation

SAT-Anlagen

Und vieles mehr

Als Elektriker bieten wir Ihnen moderne Lösungen für das gesamte Haus!

Wenn auch Sie veraltete Anlagen oder Leitungen besitzen oder einfach mehr Wohnkomfort genießen möchten, dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage! Unsere Webseite bietet Ihnen einen kleinen Überblick unseres Leistungsspektrums. Gerne stehen Ihnen unsere Elektriker bei allen Fragen oder zur Terminabsprache telefonisch oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite zur Verfügung.

Besuchen Sie auch unsere kleine Ausstellung in Havixbeck und überzeugen Sie sich persönlich von unseren Angeboten.

Es lohnt sich!

Elektro Dertenkötter GmbH & Co. KG

Hohenholter Straße 16

48329 Havixbeck

Telefon: 02507 / 18 45

Telefax: 02507 / 18 26

E-Mail: info@elektro-dertenkoetter.de

Internet: www.elektro-dertenkoetter.de