Carmen Wichelmann Manuelles Permanent Make-up

Manuelles Permanent Make-up in Greven – natürlich schön!

Sie möchten rund um die Uhr schön aussehen? Permanent Make-up erfüllt Ihnen diesen Wunsch. Für besonders natürliche Ergebnisse setze ich, Carmen Wichelmann , in meinem Kosmetikstudio in Greven auf ein manuelles Pigmentiersystem.

Permanent Make-up ist die ideale Lösung für alle Menschen, die keine Lust haben, jeden Morgen wertvolle Zeit im Badezimmer zu verschwenden. Aber auch für alle, denen eine ruhige Hand fehlt, um Augenbrauen, Lidstrich und Lippenkontur präzise auftragen zu können. Auch Menschen mit eingeschränkter Sehkraft empfinden Permanent Make-up als enorme Erleichterung.

Darüber hinaus bietet manuelles Permanent Make-up auch bei medizinisch-kosmetischen Problemen Hilfe. Egal, ob Sie unter zu wenig oder gar keinen Augenbrauen leiden oder es um die Korrektur von schiefen oder entstellten Lippen geht – die Pigmentierung sorgt dafür, dass Sie sich wieder attraktiv fühlenkönnen. Selbst beim Verlust der Brustwarzen oder anderen Folgen medizinischer Eingriffe kann ein Camouflage Permanent Make-up helfen.

Überblick über meine Leistungen im Bereich Permanent Make-up:

Augenbrauen (Microblading)

Wimpernkranzverdichtung

Lidstrich

Pigmentieren der Lippenkontur

Camouflage: Korrekturen nach OP (z. B. Brustwarzen-Pigmentierung)

Permanent Make-up korrigieren oder entfernen ohne Laser

Was sind die Vorteile einer manuellen Pigmentierung?

Die manuelle Technik ohne Maschine hat den großen Vorteil, dass ein sehr filigranes Arbeiten möglich ist. Das Ergebnis sieht nicht geschminkt oder gemalt, sondern ganz natürlich aus. Durch die punktuelle Auftragung der Farben wird eine plastische Optik – ein sogenannter 3D-Effekt erzeugt. Mit einem manuellen Permanent Make-up können wir Ihre natürliche Schönheit optimal unterstreichen.

Neben der großen Natürlichkeit sprechen außerdem noch folgende Aspekte für die Wahl der manuellen Methode:

hautschonend

schnelle Abheilung

äußerst sicher

absolut hygienisch

ganz ohne Maschine

Ein neues Selbstwertgefühl mit Camouflage Permanent Make-up

Manuelles Permanent Make-up findet auch im medizinischen Bereich Anwendung. Mit dieser Methode können zum Beispiel Brustwarzen nach einer Rekonstruktionsplastik der Brust imitiert oder durch Operationen entstandene, störende Narben an die natürliche Hautfarbe angepasst werden.

Medizinisches Permanent Make-up kann auch für eine Rekonstruktion der Augenbrauen bei Haarverlust oder zur Korrektur nach einer Lippen-Gaumenspalten-OP eingesetzt werden. Durch die manuelle Methode werden sehr natürlich aussehende Ergebnisse erzielt.

Lassen Sie sich kostenlos zu den Möglichkeiten beraten!

Sie möchten mehr darüber erfahren, wie ich Ihre Augen, Augenbrauen und Lippen perfekt in Szene setzen kann oder haben Fragen zur Camouflage oder zu Korrekturen? Dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme – ich berate Sie kostenlos und ganz unverbindlich.

Nach einem persönlichen Beratungsgespräch und einer ausführlichen Aufklärung entwerfe ich gemeinsam mit Ihnen ein individuell auf Ihren Typ abgestimmtes Permanent Make-up. Ihre höchste Zufriedenheit ist mein Ziel.

Sie haben keine Möglichkeit, mich in meinem Kosmetikstudio zu besuchen?

Gegen Aufpreis biete ich auch Hausbesuche an. Sprechen Sie mich an!

Carmen Wichelmann Manuelles Permanent Make-up

Montargisstr. 63

48268 Greven

Telefon: 02571 / 99 29 464

Mobil: 01577 / 98 71 890

E-Mail: info@cawi-permanentmakeup.de

Internet: www.cawi-permanent-makeup.de