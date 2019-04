Herzlich willkommen bei der Ekoflex GmbH. Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für die Entwicklung, Konstruktionund Fertigung neuer Produkte. Vom Prototypenbau über den Werkzeugbau bis zum Maschinenbau ist bei uns alles möglich: Vertrauen Sie uns die Herstellung Ihrer Produkte an und lagern Sie die Aufgaben aus.

Wir unterstützen Sie auf dem Weg zu Ihren Unternehmenszielen: Als Dienstleistungsunternehmen mit vielen Jahren Erfahrung in der Konstruktion und Fertigung sind wir der richtige Ansprechpartner. Von der ersten Beratung über eine kostenlose Angebotserstellung bis zur Fertigung verschiedenster Produkte sind wir an Ihrer Seite. Hervorragender Kundenservice und die bestmögliche Umsetzung Ihrer Vorstellungen sind unser oberstes Ziel.

Profitieren Sie von meiner jahrelangen Erfahrung.

Konstruktion von Prototypen, Maschinen und Anlagenbau: Unsere Leistungen

Verschaffen Sie sich auf den folgenden Seiten einen Überblick über unsere Arbeit, unser Team sowie Referenzprojekte und entdecken Sie die Möglichkeiten, die Sie mit uns haben. Von unserem Standort in Büren aus sind wir für unsere Kunden in Paderborn, Lippstadt, Soest und Umgebung im Einsatz.

Wir arbeiten mit modernster Technik: Ob Lasern, Kanten oder 3D-Fräsen– mit unseren Maschinen können wir von kleinsten Werkzeugen bis zu großen Sondermaschinen alles für Sie fertigen. Unsere Leistungen im Überblick:

Kostenlose, individuelle Beratung inklusive Angebotserstellung

Individuelle Planung

Lohnfertigung von Konstruktionsteilen und Montage

Schweißarbeiten

Lasern

Kanten

Rohrlasern

3D-Fräsen (5-Achsig) CNC, CAD/CAM

Drehen CNC, CAD/CAM

Werkzeugbau

Baugruppenmontage

Lasersintern

Mit diesen umfangreichen Leistungen konnten wir in den vergangenen Jahren viel Erfahrung sammeln und in der verschiedensten Bereichen tätig werden. So haben wir unter anderem Erfahrung im:

Vorrichtungsbau

Sondermaschinenbau

Lebensmitteltechnik

Automobilindustrie

Fördertechnik

Industrieofenbau

Anlagenbau

Prototypenbau

Prototypenbau und Maschinenbau vom Experten: Kommen Sie auf uns zu

Haben Sie Fragen zu unserer Arbeit? Möchten Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen und brauchen vorab eine Beratung? Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung, beraten Sie zu Ihren Ideen und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot. Kontaktieren Sie uns! Wir freuen uns auf Sie.

EKOFLEX GmbH

Westring 2233142 Büren

0170 / 8353729

verwaltung@ekoflex.de

https://www.ekoflex.de/