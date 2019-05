Unser traditionsreiches Unternehmen mit Sitz in Osnabrück hat sich ganz der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von hochwertiger Nahrungsergänzung, natürlichen Kosmetikprodukten auf Sanddorn-Basis und wertvollen Pflanzenölen verschrieben. Wir sind seit über 20 Jahren am Markt und produzieren nicht nur für Endverbraucher und Geschäftskunden, sondern bieten im Bereich der Lohnherstellung auch White Labeling Lösungen für andere Firmen an. Unsere Natur- und Bio-Produkte vertreiben wir erfolgreich über unseren großen Onlineshop für biologische Präparate und Apotheken.

Warum BioPräp?

Wir von BioPräp legen großen Wert auf Nachhaltigkeit und setzen in der Produktentwicklung auf natürliche Inhaltsstoffe und Ressourcen, um das Wohlbefinden und die Gesundheit von Menschen jeder Altersklasse zu stärken. In der Produktion verzichten wir vollständig auf überflüssige Füllstoffe und verwenden notwendige Zusätze äußerst sparsam. Wir sind stolz auf unsere Produktqualität und auf den erstklassigen Service, den wir unseren gesundheitsbewussten Kunden und Geschäftspartnern in Deutschland und dem europäischen Ausland tagtäglich bieten.

BioPräp, Biologische Präparate Handelsgesellschaft mbH

Industriestraße 30, 49082 Osnabrück

Telefon:+49 (0) 541 / 500 389 - 0

Telefax:+49 (0) 541 / 500 389 - 18

E-Mail: information@biopraep.de

Internet: www.bio-praep.de