Sie suchen einen professionellen Haustechniker, der sich um Elektro- und Sanitärarbeiten in Ihrem Haus kümmert? Sie wollen sich über Brennstoffzellen, Smart Homes und Trinkwassergewinnunginformieren? Dann sind Sie bei der Krützkamp Energie- und Haustechnik GmbH in Sassenberg an der richtigen Adresse. Wir sind Ihr zuverlässiger Ansprechpartner rund um Arbeiten im Bereich Heizung, Sanitär, Elektro und erneuerbare Energien.

Ob es um das Installieren von Photovoltaikanlagen oder das Einrichten von Smart Homes geht – unser fachkundiges Team aus erfahrenen Sanitärinstallateuren, Heizungsbauern und Elektrikernist Ihnen in allen handwerklichen Angelegenheiten rund um Ihre Immobilie behilflich. Erfahren Sie mehr über unsere exklusiven Leistungen im Bereich der Haustechnik!

HAUSTECHNIK:ENERGIE, WASSER UND WÄRME – PLANUNG UND MONTAGE VON MEISTERHAND

Sie arbeiten gerade an einem großen Bauprojekt, bei dem mehrere Häuser mit geeigneter Sanitär- und Elektrotechnik ausgestattet werden müssen? Als professionelle Installateure übernehmen wir jegliche Arbeiten, die an Wohnhäusern und gewerblichen Immobilien verrichtet werden müssen.

ENERGIE UND GELD SPAREN MIT SMART HOME

Die Haustechnik besteht aus einem großen Spektrum an Arbeitsleistungen. Dabei kennen wir uns besonders gut mit Photovoltaikanlagen aus. Wollen Sie auf erneuerbare Energien umsteigen? Dann zögern Sie nicht, sich bei unseren Mitarbeitern über die effizienten Möglichkeiten zu informieren.

Das Team der Krützkamp Haus- und Energietechnik GmbH berät Sie vollumfänglich über umweltbewusste Energiegewinnung durch das Speichern von Sonnenstrahlen.

Sie interessieren sich für Smart Homes und wollen das faszinierende, innovative Systemin Ihrer Wohnung installieren lassen?

Ferngesteuerte Funktionen: Mit dem Smart Home werden viele Schritte im Haushalt automatisiert.

Die Heizung mit einer Smartphone-App regulieren, ohne sich im Raum zu befinden? Die Haustechnik ist innovativ und passt sich der zunehmenden Mobilität der Menschen an. Sprechen Sie unsere fachkundigen Mitarbeiter auf Smart Homes an – die Planung kann schon bald losgehen!

Smart Homes, Photovoltaikanlagen & Co. – Überblick über unsere Haustechnik-Leistungen:

Elektroarbeiten bei Neubau und Renovierung

Wasserversorgung im ganzen Haus

Heizungsbau: Brennstoffzellen als Alternative

Lüftungsanlagen: Klimatisieren von Räumen

Smart Homes: Vernetzung von Abläufen im Haushalt

Photovoltaikanlagen: Nutzung von Sonnenenergie

Badsanierung: Gestaltung von Badezimmern

Brunnenbau: Gewinnung von Trinkwasser

Elektrogeräte: Waschmaschinen, Trockner, Staubsauger & Co. … und weitere zusätzliche Leistungen im Bereich Haustechnik!

Brennstoffzellen als Alternative – Kosten sparen durch effiziente Energie- und Haustechnik

Krützkamp Haus- u. Energietechnik GmbH

Glandorfer Straße 26, 48336 Sassenberg

Telefon: 05426 / 2308

E-Mail: info@kruetzkamp-gmbh.de

Internet: www.kruetzkamp-gmbh.de