Arends Ebike Center

IHR FAHRRADLADEN FÜR E-BIKES IN DÜLMEN UND IN OCHTRUP

Besuchen Sie uns jetzt auch auf über 800 m² Ausstellungsfläche in Dülmen.

Sie wollen sich ein E-Bike kaufen und möchten sich von einem Spezialisten beraten lassen? Genau dann sind Sie beim Arends E-Bike Center genau richtig. Wir verfügen über eine große Auswahl an E-Bikes aller Art in verschiedenen Preisklassen.

So einfach ist es: Kommen Sie direkt in unseren Filialen in Dülmen und Ochtrup vorbei und machen Sie eine Probefahrt. Sie werden es lieben! Übrigens: Auch eine günstige oder sogar zinsfreie Finanzierung ist möglich. Sprechen Sie uns einfach darauf an. Wir beraten Sie gerne zu allen Fragen rund um Ihr Wunsch-E-Bike und die Finanzierungsmöglichkeiten.

E-BIKES IN DÜLMEN UND OCHTRUP KAUFEN – NATÜRLICH IN UNSEREM FAHRRADLADEN

Sowohl private als auch gewerbliche Kunden (Kuriere, Fahrradhändler etc.) profitieren von unserem Know-how und den Vorteilen unserer Spezialisierung:

Moderne E-Bikes sind leistungsstark und flexibel nutzbar

E-Bikes (auch Elektrofahrrad genannt) sind vielseitig einsetzbar und werden von jeder Altersklasse genutzt. Und auch gewerbliche Fahrten wie klassische Transporte von A nach B können mit Motorunterstützung leicht und schnell durchgeführt werden.

Breit gefächerte Auswahl direkt an unseren Standorten

Als echter Spezial-Fahrradladen (wir verkaufen ausschließlich E-Bikes) sind wir der beste Ansprechpartner für alle Varianten wie E-Lastenfahrräder (auch E-Cargobikes genannt), E-Mountainbikes, E-Trekkingräder, und E-Citybikes. Außerdem finden Sie in unseren Fahrradläden Sonderräder wie Fatbikes, Klappräder und natürlich viel Zubehör.

Erstklassiger Service von der ersten Beratung bis zur regelmäßigen Wartung

Unser Service ist an Ihre Wünsche und Bedürfnisse angepasst und reicht von der fachkundigen Beratung bei jedem Kauf über die Wartung & Reparatur direkt bei uns im Fahrradladen (Fachwerkstatt) bis hin zu Angeboten in den Bereichen Versicherung und Finanzierung & Leasing. Wir finden auch für Sie die perfekte Lösung!

Sie sind nicht sicher, ob ein E-Bike etwas für Sie ist? Finden Sie es bei einer Probefahrt in einem Arend E-Bike Center Fahrradladen heraus. Nur im Rahmen eines Testes können Sie wirklich beurteilen, ob Ihnen das Fahren Spaß macht. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

WEITERE INFOS ZU IHREM E-BIKE FAHRRADHÄNDLER AUS DEM MÜNSTERLAND

Sowohl in Dülmen als auch in Ochtrup erwarten Sie die Premium-Marken in Sachen E-Bike. Unter anderem bieten wir renommierte Marken-Qualität von bekannten Herstellern wie Corwin, Devron, Vogue, Campus, Rabeneick und vielen weiteren erfahrenen Produzenten von Fahrrädern mit Motorunterstützung. Wann testen Sie Ihr erstes E-Bike?

Arends Ebike Center

Industriestraße 6

48249 Dülmen

Telefon: 02594 9099832

E-Mail: info@arends-ebike.de

Internet: www.arends-ebikes.de