Professionelle Optik, Uhren oder Schmuck und Trauringe kann nur ein Experte herstellen. Diese hochwertigen Produkte erhalten Kunden in unserem Meisterbetrieb Dalinghoff in Senden. Seit 1876 sorgt unser Traditionsbetrieb für erstklassige Produkte wie Optik, Uhren und Schmuck. Im Jahr 1993 übernahm Augenoptiker- und Uhrmachermeister Werner Rolfes das Geschäft. In unserer Hauseigenen Werkstatt führen wir Umarbeitungen und kleinerer Reparaturen durch.

Wir zeichnen uns durch eine ausführliche Beratung und vielfältige Produkte aus. Dadurch steigt die Anzahl zufriedener Kunden stetig.

Dalinghoff

Herrenstraße 20, 48308 Senden

Telefon: 02597 / 311

E-Mail: info@dalinghoff.de

Internet: www.dalinghoff.de