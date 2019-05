Seit 1962 Ihr zertifizierter Partner für NRW und deutschlandweit

Höchste technische und fachliche Professionalität und ein kompromissloser Qualitätsanspruch – im Bereich der Dämmtechnik setzen Unternehmen im Münsterland, ganz NRW sowie auch bundesweit auf unsere Expertise! Seit mehr als 55 Jahren steht Ihnen die Schmengler Dämmtechnik GmbH im Bereich der Wärme- und Kältedämmung sowie im bautechnischen Brandschutzzuverlässig zur Seite. Setzen auch Sie auf umfassende und individuelle Beratung sowie ehrliche Arbeit von Expertenhand!

Wir isolieren Rohre, Anlagen und Behälter gegen Wärme- und Kälteverluste und sorgen für den Brandschutz. Wir arbeiten für die mittelständische Industrie, Gewerbebauten, große Verwaltungs- und Krankenhäuser.

Ob die Planung, Montage oder Abrechnung – wir überzeugen jederzeit durch eine hohe Kundenorientierung. Eine technisch einwandfreie handwerkliche Ausführung durch unser erfahrenes Team ist Ihnen in allen Leistungsbereichen gewiss. Lernen Sie unser Angebot rund um die Dämmtechnik persönlich kennen und wählen Sie ganz nach Bedarf aus folgenden Bereichen:

Baulicher Brandschutz

Heizung

Sanitär

Lüftung

Kälte

Technische Isolierungen

Technischer Schallschutz

Blechfertigung

Kosten sparen, das Klima schonen – wir dämmen mit modernsten Materialien

Für unseren Meister- und Ausbildungsbetrieb stehen Nachhaltigkeit und Klimaschutz an erster Stelle. Wir beraten Sie, wie Sie mit der richtigen Dämmung nicht nur zukünftig Energie sparen und Ressourcen schonen, sondern auch langfristig Ihre Kosten senken. Innovative Materialien wie hochwertige Dämmstoffe und eine professionelle Verarbeitung sorgen dafür, dass Sie langfristig von unseren Arbeiten profitieren.

Sie planen einen Neubau oder die Sanierung eines Objektes? Dann sollten Sie auch über eine neue Kälte- bzw. Wärmedämmung nachdenken und sich die Vorteile modernster Materialien und Dämmtechniken zunutze machen! Wir beraten Sie zur optimalen Dämmung für Ihr Objekt oder Ihre technischen Anlagen!

Natürlich können Sie sich bei uns in Havixbeck stets auf ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis verlassen. Ihre Kundenzufriedenheit liegt uns besonders am Herzen. Was unsere Leistungen so attraktiv macht? Die Kosten für eine Dämmung können sich in der Regel rasch amortisieren. Eine Investition, die sich langfristig lohnt!

Persönliche Beratung rund um die optimale Dämmung

Als zertifizierter Fachbetrieb beraten wir auch Sie gerne zu allen Möglichkeiten im Bereich der Kältedämmung und Wärmedämmung für Wohn-, Gewerbe- und Industrieobjekte. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Schmengler Dämmtechnik GmbH

Hohenholter Straße 17, 48329 Havixbeck

Telefon: 0 25 07 - 98 50 0

E-Mail: i nfo@schmengler-iso.de

Internet: www.schmengler-iso.de