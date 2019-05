Fünf Meister – eine Mission: Ihre Kundenzufriedenheit! Bei Bernd Düsing Bedachungen in Schöppingen erwartet Sie die gebündelte Kompetenz von insgesamt vier erfahrenen Dachdeckermeistern und einem ebenso versierten Zimmermeister. Ein breit gefächertes Fachwissen und die Freude an Beruf machen das Team unserer Dachdeckerei aus.

Bedachungen von Meisterhand – Unsere Leistungen rund ums Dach

Bereits in zweiter Generation führt Dachdeckermeister Bernd Düsing das Familienunternehmen, das Ihnen ein zuverlässiger Ansprechpartner in allen Bereichen der Bedachung sein möchte. Von kleinen Ausbesserungen bis hin zu Großaufträgen in der Industrie unterstützen wir Sie bei Ihren Projekten.

Sowohl private als auch gewerbliche Kunden, Industrieunternehmen sowie Planer und Architekten profitieren von unserem umfangreichen Leistungsspektrum als Dachdecker:

Dacheindeckung

Flachdachabdichtung

Bauwerksabdichtung

Dachflächenfenster & Gauben

Reparaturen

Energetische Beratung

Industriebedachungen

Jeder Auftrag liegt uns am Herzen – Wenden Sie sich an unseren Dachdeckermeisterbetrieb

Wir von Bernd Düsing Bedachungen lassen Sie nicht im Regen stehen. Dabei ist uns jeder Kunde gleich viel wert: Egal, ob Sie kleinere Ausbesserungen in Auftrag geben wollen oder Ihre Werkhalle umfangreich bedacht werden muss. Mit Sorgfalt und einem Höchstmaß an handwerklichem Geschick kümmern sich unsere Dachdecker- und Zimmermeister um Ihren Auftrag. Jedes Dach ist anders und daher auch die Ansprüche unserer Kunden an unsere Arbeit. Egal, welche Leistungen Sie benötigen, von uns können Sie immer Zuverlässigkeit und Termintreue erwarten.

Bernd Düsing Bedachungen

Ramsberg 91, 48624 Schöppingen

Telefon:02555 99 77 176

E-Mail: info@duesing-bedachungen.de

Internet: www.duesing-bedachungen.de