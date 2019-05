Podologie Stübing

Immer gut zu Fuß, aktiv, beschwerdefrei … so erträumen Sie sich Ihren Alltag? Gut, dass Sie zu uns gefunden haben! Mein Team und ich – Christiane Stübing – freuen uns, Sie als Gast und Patient willkommen zu heißen. Wir sind Mitglied im ZFD Zentralverband Fußpflege Deutschland sowie in der DDG Deutsche Diabetes Gesellschaft und stehen in enger Kooperation mit Arztpraxen und Ausbildungsstellen. Um für Sie immer auf dem Laufenden zu bleiben, bildet sich unser gesamtes Team stetig weiter. Im Folgenden möchten wir uns und unsere Praxis für Podologie vorstellen.

Ihr Besuch in unserer Praxis? Unkompliziert und komfortabel!

Sie finden unsere Praxis für medizinische und kosmetische Fußpflege in zentraler Lage auf der Nordwalder Straße 9 in Greven. Alle Zugänge sind barrierefrei und in unmittelbarer Nähe zu unseren Praxisräumen finden Sie eine große Anzahl an kostenlosen Parkplätzen.

Kosmetische und medizinische Fußpflege – was Sie bei uns erwartet

Was genau unterscheidet die Podologie bzw. medizinische Fußpflege von der kosmetischen Fußpflege? Hier erfahren Sie es!

Schmerzen infolge von eingewachsenen Nägeln oder Rollnägeln? Entdecken Sie mit der Spangentechnik die schmerzfreie Alternative zur Operation.

Ob zur Stabilisierung, Korrektur von Fehlstellungen oder Entlastung von Druckstellen: Wir formen hochwertige Orthesen nach Maß!

Neben der medizinischen Fußpflege bieten wir Ihnen auch zahlreiche Wellness-Treatments wie Massagen oder Maniküre. Sprechen Sie uns auch auf unsere Gutscheine an!

