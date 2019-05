Evers Bautrocknung GmbH

Gebäudetrocknung im Raum Spelle, Emsland, Osnabrücker Land, Münsterland und Ruhrgebiet

Geben Sie Feuchtigkeit und Schimmel keine Chance und entscheiden Sie sich für eine professionelle Gebäudetrocknung!

Ob Sie ein altes Haus kaufen und renovieren oder ein neues Domizil bauen – Evers Bautrocknungträgt mit modernen Maschinen dazu bei, dass Sie in Ihrer privaten oder gewerblichen Immobilieein angenehmes Klima genießen.

Beseitigung von Baufeuchte, Trocknen, Heizen, Filtern – in unserem modernen Maschinenparkhaben wir die richtigen Modelle für jeden Einsatz vorrätig. Selbst große Gebäude und Hallen können wir problemlos trocknen bzw. heizen. Das Prinzip: Bei der Gebäudetrocknung wird der Raumluft die Feuchtigkeit entzogen.

Schützen Sie Ihr Eigentum bevor Schimmel und Feuchtigkeit hohe Kosten verursachen können!

Wir bieten Ihnen robuste Profi-Geräte mit neuester Technik für die Bereiche:

Bautrocknung

Ventilation

Baubeheizung

Klimaregulierung

Wasserschadenbeseitigung Estrich-Dämmschichttrocknung

Was können wir für Sie in der Region Spelle, Emsland, Osnabrücker Land, Münsterland bis ins Ruhrgebiet tun?

GEBÄUDETROCKNUNG VON NEUBAUTEN

Der Rohbau ist errichtet, als nächstes steht der Innenausbau an – doch haben Sie an die Gebäudetrocknung gedacht? Bei einem Neubau werden viele Materialien mit einem hohen Feuchtigkeitsgehalt verarbeitet. Dazu gehören insbesondere Putz, Mörtel und Estrich. Bevor Maler, Fliesenleger und Co. ans Werk gehen können, muss der Feuchtigkeitswert auf ein Minimum reduziert werden. Auch der Einzugstermin hängt maßgeblich von der Gebäudetrocknung ab.

TROCKNUNG NACH WASSERSCHÄDEN – KEINE FEUCHTEN WÄNDE, BÖDEN UND DECKEN MEHR!

Wer einmal von einem Wasserschaden betroffen war, weiß, wie nervenaufreibend die Situation ist. Sofort kommt die Angst vor Schimmelbildung auf. Wenden Sie sich direkt an unsere Trocknungsfirma, damit wir den Schaden schnellstmöglich beheben können. Wir trocknen alle Räume bzw. Keller inklusive Estrich-Dämmschicht, Hohlräumen und Schächten.

BAUBEHEIZUNG

Für einen termingerechten Bauablauf – mit einer Baubeheizung sorgen wir dafür, dass die Arbeiten an Ihrem Haus unabhängig von der Witterung, selbst im Winter, fortgeführt werden können. So bleibt Ihnen ein teurer Baustopp erspart und Sie können planmäßig einziehen.

Durch die gezielte Gebäudetrocknung / Beheizung reduziert sich die Trocknungszeit um mehr als 50 %. Für die Trocknung bzw. Beheizung setzen wir große und leistungsstarke Bautrockner bzw. Bauheizer ein.

Die Trocknungsfirma Ihres Vertrauens

Unsere Leistungen werden Sie überzeugen. Neben einer ausführlichen Beratungbieten wir Ihnen einen Liefer-, Auf- und Abbauservice der Geräte. Wir sind immer für Sie erreichbar und vergeben kurzfristige Termine für eine zügige Schadensaufnahme, Schadensbeurteilung und leistungsstarke Trocknung. Bei Bedarf arbeiten wir mit anderen Gewerken zusammen. So können Sie Ihre Räume schon bald wieder uneingeschränkt nutzen.

