Schönes Haar ist das Attraktivitätsmerkmal! Und wer sich stets darauf verlassen kann, dass der Schnitt sitzt und die Farbe leuchtet, ist zufrieden und tritt selbstbewusst auf. Egal, ob Sie einen einfachen Spitzenschnitt oder eine komplette Typveränderung wünschen – unsere Friseure kümmern sich gerne darum!

Mit viel Erfahrung, einem Blick für Details, handwerklichem Können und Fingerspitzengefühl setzen wir Ihre Wünsche genau um. Nehmen Sie Platz in unserem modernen und trendigen Salon in zentraler Lage in Münster und lassen Sie den Alltag hinter sich! Ihre Ideen, klaren Wünsche und mitgebrachten Inspirationen in Form von Fotos etc. sind willkommen!

Bei Extra Schnitt gibt’s Extra-Service – folgende Friseurleistungen bekommen Sie bei uns:

Haarschnitte

Haarstyling

Haarpflege (auch vegane Pflegelinien erhältlich)

Färben mit Olaplex

Haarverlängerung, Extensions

Bartrasur und Bart-Styling

Augenbrauen zupfen

Gesichtshärchen entfernen

Kopfmassage

Tribals

Und vieles mehr

Extra-Schnitt

Ludgeristraße 54, 48143 Münster

Telefon: 0251-5105566

E-Mail: extraschnittms@gmail.com

Internet: www.extra-schnitt.de