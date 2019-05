Vom Frühjahr bis zum Herbst finden Sie in unserer Gärtnerei in Greven immer frische Pflanzenideen für Balkon, Terrasse und Garten: von den ersten Frühlingsboten wie Ranunkeln und Vergissmeinnicht bis hin zu zauberhaften Herbstpflanzen wie Gräsern, Stauden und Kräutern. Und selbstverständlich versüßen wir Ihnen auch den Sommer mit allerlei farbenprächtigen Blumen. In unserer Gärtnerei können Sie allein 20 verschiedene Geraniensorten bestaunen! Exklusive Hochstämmchen, blumige Ampeln und kräftige Büsche runden unser sommerliches Angebot ab.

Blumen, Pflanzen, Gemüse … aus Ihrer Gärtnerei in Greven!

Eine gemütliche Leseecke, die festlich gedeckte Tafel, eine neu eingerichtete Wohnung … Erst mit den richtigen Pflanzen in den passenden Gefäßen entsteht das perfekte Wohn- und Wohlgefühl. Entdecken Sie unser Sortiment und lassen Sie sich von der Pflanzenbegeisterung unserer freundlichen Mitarbeiter anstecken!

Darüber hinaus sind wir spezialisiert auf den Anbau und Verkauf von gartenfrischem Gemüse. Unsere Erzeugnisse kommen ohne lange Transportwege knackig-frisch auf Ihren Teller und garantieren puren Vitamingenuss. Schmecken Sie den Unterschied!

Sie sind neugierig geworden? Dann freuen wir uns, Sie schon bald in der grünen Oase in Greven begrüßen zu dürfen!

Gärtnerei Dübjohann

Aldruper Mark 9, 48268 Greven

Telefon: 02571 - 72 50

E-Mail: info@gaertnerei-duebjohann.de

Internet: www.gaertnerei-duebjohann.de