Reality Games Steinfurt

Ihr seid leidenschaftliche Rätselfans, am liebsten schaut und lest ihr Krimis oder spannende Abenteuergeschichten und ihr scheut keine Herausforderung? Für Euren nächsten Geburtstag, die Firmenfeier oder den Junggesellenabschied seid ihr auf der Suche nach einer besonderen Freizeitaktivität? Dann seid ihr bei LogIn-LogOut genau richtig!

Taucht bei uns ein, in die Welt der Meisterdetektive wie Sherlock Holmes oder Miss Marple und werdet selbst zum Detektiv. Stellt Euch dem Rätselspaß in unseren zwei Escape-Rooms, findet den Mörder bei unserem Krimi Dinner oder begebt Euch auf eine Reise der Sinne bei unserem Dinner in the dark.

Bei LogIn-LogOut erwartet Euch Spannung und Spiel für Jedermann – von 9 bis 99 Jahren, ob größere Gruppe oder zu zweit – bei uns erlebt ihr eine Freizeitgestaltung der ganz besonderen Art. Rätselspaß und Unterhaltung gibt es bei unseren:

Escape Rooms

Dinner Events

Outdoor-Touren

Außergewöhnliche Dinner mit Spannung und Abenteuer

Bei LogI-LogOut ist selbst das Essen ein reinstes Abenteuer für sich – unsere Dinner-Events Krimi Dinner und Dinner in the dark bieten Euch eine Freizeitgestaltung mit Nervenkitzel pur, die ihr garantiert nie vergessen werdet. Verlasst Euch entgegen dem Motto „Das Auge isst mit“ mal nicht auf Euren Sehsinn und lasst alle anderen Sinne beim Essen in den Vordergrund treten. Wir versichern Euch: Unser 5-gängiges Dinner in the dark ist ein ganz besonderes Geschmackserlebnis.

Bei unseren interaktiven Krimi Dinner ist Eure aktive Mitarbeit gefragt. Jeder aus Eurer Gruppe übernimmt eine Rolle, die Euch nach erfolgreicher Anmeldung per Post zugeschickt wird. Mindestens einer von Euch ist der Täter, den es aufzuspüren gilt. Vor dem Spielabend muss sich also jeder aus Eurer Gruppe auf seine Rolle vorbereiten. Der Spielabend selbst besteht dann aus vier Spielrunden, zu denen ein 4-Gänge-Menü serviert wird und zu jeder Spielrunde erhaltet ihr weitere Informationen zur Aufdeckung der Tat. Lügen, Widersprüche und knifflige Rätsel – wer von Euch kommt hinter die Tat und spürt den Schuldigen auf? Eins steht fest: So spannungsreich und rätselvoll habt ihr noch nie gegessen.

Spielerische Rätsel mit GPS – Outdoor-Touren

Spielerisch und gespickt mit spannenden Anekdoten, versucht ihr bei unseren spannenden Outdoor-Touren durch Steinfurt nicht nur die kniffligen AufgabenEurer Mission als Topagenten und Meisterdetektive zu lösen, sondern bei dieser Freizeitgestaltung erfahrt ihr auch interessante Details über Eure Stadt. Quizfragen und Aufgaben wechseln sich mit Foto- und Videoaufgaben ab, bei denen ihr aktiv und kreativ werden müsst. Ausgestattet mit einem Tablet und GPS-Datenversucht ihr, gemeinsam alle Fragen und Aufgaben zu erledigen. Wir haben Euch neugierig gemacht? Ihr scheut der Herausforderung unserer Rätsel nicht zurück und wollt Euch den Missionen als Detektive stellen?

Freizeitaktivität mit Rätselspaß für Jedermann

Begebt Euch auf einen Wettlauf gegen die Zeit in unseren Escape Rooms. Das sind Real-Life-Rätsel, die ihr als Gruppe gemeinsam lösen müsst. In einem verschlossen Raum müsst ihr innerhalb einer Stunde die Lösung eines unserer zwei Rätsel knacken. Dabei sind Geschick, Köpfchen und Teamgeist gefragt.

Bei LogIn-LogOut könnt ihr zwischen den beiden Escape Räumen Der Fall Leonie Bracht oder Praxis Dr. Steinfürst auswählen. In beiden schlüpft ihr in die Rolle des Detektivs und versucht gemeinsam dem Rätsel auf die Spur zu kommen und Euch aus dem Raum zu befreien. Ob Hobbyagent oder erfahrener Detektiv – unsere beiden Räume sind sowohl für fortgeschrittene Spieler als auch Neulinge geeignet.

Ideal sind Gruppengrößen um die vier Mitspieler, doch nach Absprache könnt ihr auch mit bis zu acht Personen unsere spannende Freizeitaktivität absolvieren. Beobachtet werdet ihr von dem Game-Master, der Euch, wenn nötig, Hilfestellungen bei den Rätseln gibt.

Reality Games Steinfurt

Münsterstr. 17, 48565 Steinfurt

Telefon: 02552 - 99 79 266

E-Mail: info@login-logout.de

Internet: www.login-logout.de