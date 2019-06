Maßgeschneidert, effektiv & langfristig

Sie möchten den inneren Schweinehund überwinden und in ein gesundes sowie fittes Leben starten? Oder Sie haben bereits eine gesundheitsbewusste Lebensweise und Sport in Ihren Alltag integriert, aber möchten das Optimum ausschöpfen? Dann entscheiden Sie sich für einen fachkundigen Personal Trainer. Wir bringen Sie gemeinsam in Topform!

Der Movement Club – Haltern am See steht für eine persönliche Betreuung in einer intensiven und angenehmen Atmosphäre.

Mein innovatives Konzept umfasst ein individuelles Sport- und Fitnessprogramm, eine exklusive Ernährungsberatung, eine moderne Hautfaltenmessung sowie auf Wunsch ein Kleingruppentraining und vieles mehr.

Persönliche Betreuung & Individuelle Beratung - Personal Trainer Ihres Vertrauens

Wir stimmen das Trainings- und Ernährungsprogramm exakt auf Ihren Körper und Ihre Ziele ab. Mithilfe der innovativen Hautfaltenmessung bestimmen wir den aktuellen Zustand von Körperfett, Muskulatur und weiteren Faktoren. Dieses Verfahren wird in regelmäßigen Intervallen wiederholt, um Ihre Fortschritte zu dokumentieren. Wir maximieren Kraft, Kondition und Koordination – und das auf dem effizientesten Weg.

Vergessen Sie unsinnige Diäten mit Jo-Jo-Effekt! Nur ein perfekt abgestimmtes Training und eine nachhaltige Ernährungsumstellung sind ausschlaggebend. Als zertifizierter Personal Trainer aktiviere ich mit Ihnen gemeinsam den Grundumsatz Ihrer Körpers durch Muskelaufbau und Co. und halten den Abbau von Körperfett für Sie fest. Denn die Waage ist nicht der einzige Indikator für Ihren Erfolg. Ich bin Experte für Personal Training sowie Ernährungsberatung und brenne mit voller Leidenschaft für meinen Beruf. Ich bin erst glücklich, wenn Sie es sind!

Ein Plus an Wohlbefinden und Lebensqualität

Gewinnen Sie wieder Spaß an Bewegung und steigern Sie Ihr Selbstbewusstsein!Auch für Wiedereinsteiger gestalte ich einen einfachen Start in einen sportlichen und gesunden Alltag. Sie können sich in einem Einzeltraining nicht motivieren und wünschen sich einen Austausch mit anderen Gleichgesinnten? Movement Club – Haltern am See offeriert ein ansprechendes Workout in Kleingruppen.

Sie haben Rückenschmerzen oder andere körperliche Beschwerden? Ich biete ebenfalls rehabilitationsbegleitendes Training, um eine Schmerzminderung bzw. -freiheit zu erzielen.

Movement Club Haltern am See Frederic Kobuss

Recklinghäuserstr. 119, 45721 Haltern am See

Mobil: 0178 / 3282625

E-Mail: info@fitness-haltern.de

Internet: www.fitness-haltern.de