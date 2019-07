Kaufen Sie bei uns Tinte und Druckerzubehör schnell, sicher und günstig

Vertrauen Sie auf unsere 20-jährige Erfahrung im Verkauf von Druckertinte, Toner und Druckerzubehör. In unserem Onlineshop für Druckerzubehör günstigtinte.de können Sie Druckerpatronen und Toner namhafter Hersteller sowie günstige Alternativen online kaufen. Wir führen alle gängigen Marken und Hersteller, darunter Epson , Samsung , Brother, Canon, Dell, HP und Kyocera.

Alle unsere Druckertinten zeichnen sich durch eine hervorragende Qualität aus. Diese überprüfen wir in regelmäßigen Qualitätskontrollen. Zudem garantieren wir Ihnen den Wert unseres Druckerzubehörs mit einem 90-Tage-Geld-Zurück-Verprechen, von dem Sie profitieren.

Onlineshop für günstige Druckertinte jedes Herstellers

Neben Druckertinte von allen gängigen Herstellern bieten wir Ihnen in unserem Onlineshop für Druckerzubehör günstige Alternativen von Zweitherstellern an. Mit dem Kauf von günstigen Refill-Druckerpatronen oder Rebuild-Tonern sparen Sie bis zu 50 Prozent. Dabei handelt es sich um wiederbefüllte Originale, die durch Zweithersteller mit der richtigen Tinte neu befüllt werden. Wir achten dabei darauf, dass die Patronen zuvor nur einmal vom Originalhersteller befüllt wurden. Somit garantieren wir Ihnen, dass die Verschleißteile wie der Druckknopf noch frisch sind und die Patrone problemlos wiederverwendbar ist. Eine Druckerpatrone kann auf diese Weise bis zu fünfmal ohne Defekte nachgefüllt werden. Mit unseren Refill-Druckerpatronen und -Tonern für jeden gängigen Hersteller können Sie demnach nicht nur Geld sparen, sondern schonen durch das Recyceln auch die Umwelt, wenn Sie unsere Druckertinte online kaufen.

Günstige Alternativen für Druckertinte online kaufen

Kompatible Druckerpatronen sind eine weitere Möglichkeit, um beim Kauf zu sparen. Diese Druckerpatronen werden von Zweitherstellern neu hergestellt, jedoch ohne Zuschläge der Originalhersteller verkauft. Sie profitieren demnach von einem günstigen Preis bei gleichbleibender Qualität beim Kauf bei uns.

Sie können sich bei uns stets auf eine gute Druckqualität der Patronen verlassen – egal, ob Originaltinte, Refill-Patrone oder kompatible Druckertinte – unser online zu kaufendes Druckerzubehör wird ständigen Qualitätskontrollen ausgesetzt, wodurch die Funktionen gesichert sind und Sie sorgenlos drucken können.

Schnelle Lieferung von günstiger Druckertinte im Onlineshop

Als zertifizierter Trusted Shop ist ihr online Kauf bei uns absolut sicher und unkompliziert. Denn nichts ist uns wichtiger als Ihre Sicherheit. Davon zeugen zahlreiche positive Kundenrückmeldungen und Bewertungen unseres Onlineshops für Druckerzubehör günstigtinte.de. Über Trusted Shop erhalten Sie zudem einen 30-tägigen Käuferschutz bis 100 € auf Ihren aktuellen Einkaufswert. Dies bietet Ihnen die Sicherheit, Ihr Geld sofort zurückerstattet zu bekommen, wenn Sie mit der Ware nicht zufrieden sind.

Zudem liefern wir Ihnen ab einen Einkaufswert von 49 € Ihre Druckertinte oder Farbbänder gratis aus. Wenn Ihre Bestellung in unserem Onlineshop für Druckerzubehör an Werktagen noch vor 14 Uhr aufgegeben wird, erfolgt der Versand noch am selben Tag. Somit garantieren wir Ihnen eine schnellstmögliche Lieferung Ihrer Bestellung. Größtenteils ist Ihre online gekaufte Ware innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen, sodass Sie schnell wieder problemlos Drucken können.

Ihre Bestellung können Sie in unserem Onlineshop für Druckerzubehör sicher und unkompliziert mit PayPal, auf Vorkasse, Rechnung über Billpay oder per Klarna Sofortüberweisung bezahlen.

Günstigtinte.de

Herrenteichstr. 19, 49074 Osnabrück

Telefon: 0541-9776604

E-Mail: info@guenstigtinte.de

Internet: www.guenstigtinte-kaufen.de