SJD Handel & Invest Holding GmbH & Co. KG

Geschenkideen für jeden Anlass - kaufe deine Geschenke online & im Handel!

Weißt du schon, was du deinem Bruder oder deiner Schwester zum Geburtstag schenkenwirst? Hast du bereits Geschenkideen zu Weihnachten ? Bei uns findest du die passenden Geschenkartikel für jeden Anlass. Egal, ob du ausgefallene Artikel für den Junggesellenabschied suchst, eine witzige Postkarte oder kreative Kostüme für Halloween und Karneval kaufen möchtest – in unserem Store in Wettringen wirst du garantiert fündig.

Geschenke online kaufen? Kein Problem! Neben diversen Scherzartikeln kannst du in unserem Onlineshop auch Hochzeitsgeschenke, wie beispielsweise Bilderrahmen oder Heliumluftballons, kaufen.

Dir fallen keine guten Geschenkideen ein? Du weißt noch nicht, wie du dich an Karneval verkleiden sollst?

Wohnideen: Dekorationsartikel, Blumentöpfe, Badeenten & Co.wunderschöne Deko!

Neben vielfältigen Geschenkideen inspirieren wir dich auch, wenn es um Dekorationsartikel geht. Jede Badewanne braucht eine süße kleine Badeente und jede Pflanze einen schicken Blumentopf. Gerne zeigen wir dir unser großes Sortiment mit diversen Einrichtungsartikeln, die du bei uns im stationären Handel in Wettringen oder online kaufen kannst.

Gemütlich wohnen und sich einfach rundum wohlfühlen in der eigenen Wohnung? Mit unseren kreativen Dekorationsartikeln bringst du Farbe in jeden Raum. Erfahre mehr über unser Unternehmen in Wettringen – mit uns hast du die perfekte Geschenkidee in kürzester Zeit!

Merchandise: Star Wars, Coca Cola, Marvel& vieles mehr – Fanartikel

Du kennst einen waschechten Comic-Liebhaber? Wie wäre ein Frühstücksbrettchen mit dem Lieblings-Superhelden als Motiv oder eine Müsli-Schale mit dem Marvel-Logo? Unser Team berät dich gerne zu coolem Merchandise, das du an deine Freunde und Familie verschenken kannst.

Ausgefallene Geschenke & Verleih von Fotoboxengünstig & lohnenswert

Mache deinen Partygästen eine Freude und bringe Sie zum Lachen – mit einer unserer Fotoboxen! Wer braucht schon Selfies, wenn es noch einfacher und cooler geht? Die Bedienung der Fotobox ist kinderleicht und die Fotos können direkt gedruckt werden – Wahnsinn, oder?

