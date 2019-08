Was Ihren Liebling glücklich macht, gibt's bei Fressnapf

Schauen Sie doch an einem unserer insgesamt 20 Standorte in Münster und Umgebung sowie Potsdam und Umgebung vorbei! Bei uns erhalten auch Sie sicher das Passende für Ihr Haustier. Mit über 25 Jahren Erfahrung bieten wir Ihnen in Ihrem Fressnapf gebündelte Markenqualität und immer attraktive Angebote rund ums Tier.

Ob Hunde, Katzen oder Kleintiere – bei uns finden Sie alles, was Ihren Liebling glücklich macht! Von Tiernahrung über Zubehör bis hin zu Spielzeug sowie Pflege- und Hygieneartikeln bieten alle unsere Märkten eine riesige Auswahl an Artikeln.

Aus Liebe zum Tier sind wir in unseren Märkten für Sie da

Lassen auch Sie sich von unserem vielseitigen Tierbedarf und artgerechter Tiernahrung überraschen. Bei Ihrem Fressnapf Markt sowie im Onlineshop können Sie ein umfangreiches Sortiment entdecken. Wir führen Produkte in den Bereichen:

Hund

Katze

Kleintier

Vögel

Wildvögel

Aqua

Garten & Teich

Fressnapf Münster SüdGeringhoffstraße 52 48163 MünsterTel.: 0251 / 7636040

E-Mail: 0905@fressnapf.comWeb: www.fressnapf-schnitker.de