Künstlerin Jana Schmidt malt Ihnen Ihr Wunschbild auf Leinwand oder Holz

Der weite Blick in die Ferne, das Spüren von Sand zwischen den Zehen und der Wind, der um die Nase weht – für viele ist das Meer ein Ort der Sehnsucht und der Erholung. In meinen Öl- und Acrylgemälden nehme ich diese Emotionen auf und bringe sie auf die Leinwand. Als freischaffende Künstlerin male ich in erster Linie Landschaften, Stillleben und abstrakte Motive. Gehen Sie mit mir und meinem Atelier weitmeer auf eine Reise und lassen Sie sich inspirieren!

Sie haben ein Lieblingsfoto, welches Sie als Gemälde an Ihre Wand hängen wollen? Dann wenden Sie sich an mich und ich male Ihnen nach Vorlage oder Idee Ihr individuelles Kunstwerk. Ob für das private Wohn- oder Schlafzimmer oder für Büros, Wartezimmer oder Ladenlokale – ich male sowohl für private als auch für gewerbliche Kunden im Rahmen einer Auftragsmalerei Ihr Wunschgemälde. Das Einzige, was ich dazu brauche ist Ihre Fotografie oder auch eine Idee des Motivs. Natürlich können Sie sich auch ein Motiv aus meinen bereits gemalten Werken aussuchen, welches ich für Sie verkleiner, vergrößern oder abändern soll.

Atelier weitmeer

Brokweg 31

48249 Dülmen

Handy: 0172 - 477 81 77

Tel.: 02594 - 973 96 22

E-Mail: janaschmidt@weitmeer.com Web: www.weitmeer.com