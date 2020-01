Duckservice - Seit über 20 Jahren Ihr Spezialist für Feuerverzinkungen von Karosserie- oder Blechteilen

Wir möchten Sie recht herzlich beim Duckservice in Bad Bentheim willkommen heißen. Seit mehr als 20 Jahren sind wir Ihr Ansprechpartner rund um Feuerverzinkungen, Reparaturen und Restaurierungen des Citroën 2CV – besser bekannt als Ente.

Angefangen hat alles in einer kleinen Hobbywerkstatt in den Niederlanden. Heute erwartet Sie in unserer Werkstatt ein Rundum-Service, der keine Wünsche offenlässt. Neben Feuerverzinkungen, Reparaturen und Restaurierungen sind wir auch Ihr Partner für Ersatzteile aller Art. Unser großes Lager bietet eine riesige Auswahl an neuen sowie gebrauchten Ersatzteilen. Zudem haben wir ständig gebrauchte Citroën 2CV in verschiedenen Preisklassen im Angebot.

Hier treffen Qualität und Erfahrung auf absolute Auto-Leidenschaft

Bei uns können Sie sich nicht nur auf langjährige Erfahrung und ein großes Fachwissen, sondern auch auf viel Leidenschaft verlassen, wenn es um Ihren Citroën 2CV geht. Beim Duckservice in Bad Bentheim ist Ihre Ente in den besten Händen. Ob Feuerverzinkungen, Reparaturen, Autogasanlagen oder Spezialanfertigungen – wir sind für Sie da.

Wir führen alle Arbeiten gewissenhaft und sorgsam durch.Unsere zahlreichen zufriedenen Kunden sind der Beweis dafür.

Duckserviceop de Weegh GbRLuxemburger Straße 9,48455 Bad BentheimE-Mail: info@duckservice.nl Web: https://www.duckservice.nl/ Telefon:+49 (0)5924 990501Telefax:+49 (0)5924 990502