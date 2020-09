Willkommen bei „die Küchenzeile“ in Recke - dem Fachgeschäft für Küchen.

Haben Sie sich schon einmal überlegt, welchen Stellenwert die Küche in Ihrem täglichen Leben einnimmt? Die Küche gehört zum wichtigsten Ort im Haus beziehungsweise der Wohnung, an dem wir vermutlich länger und intensiver leben als in jedem anderen Raum. Denn hier nehmen wir nicht nur unsere täglichen Mahlzeiten zu uns. Die Küche ist auch ein Ort der Begegnungen, der Freundschaften und der Liebe sowie Leidenschaft. Das gemeinsame Kochen, ein gemütliches Beisammensein und das Genießen der selbstkreierten Köstlichkeiten lassen uns die Uhrzeiten und den Stress des Alltags vergessen. Die Küche taktet sogar unseren Tag, vom Frühstück am Morgen bis in die Nacht. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, dass die Küche nicht nur funktional ist, sondern auch, dass wir uns darin besonders wohlfühlen.

Auf unserer 200 qm großen Ausstellungsfläche finden Sie sicherlich auch Ihre Traumküche. Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie kompetent und freundlich vor Ort.

