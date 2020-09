Kalibrierlabor Deitert Engineering in Lingen

Eine gleichbleibend hohe Qualität industrieller Produkte kann nur dann gewährleistet werden, wenn zur Überwachung des Produktionsprozesses exakt und zuverlässig arbeitende Messgeräte und Prüfeinrichtungen zur Verfügung stehen. Schon geringe Abweichungen können die Produktqualität massiv beeinträchtigen. Beim Einsatz von technischen Messgeräten ist jedoch zu beachten, dass der Standort und das Ambiente großen Einfluss auf die Erfassung und Darstellung von Messwerten haben. Durch die sorgfältige Kalibrierung und das Zurücksetzen der Geräte auf das jeweilige nationale Normal gleichen wir diese Unterschiede aus und sorgen so weltweit für exakte Messergebnisse.

Außerdem kann unser Team Ihnen bei der Einführung und Optimierung von Managementsystemen und in Fragen der Arbeitssicherheit helfen. Als anerkannte Experten auf all diesen Gebieten stehen wir rund um die Uhr an der Seite unserer Kunden. Mit unserem 24-Stunden-Service sind wir für Sie da, wenn Sie uns am dringendsten brauchen.

Deitert-Engineering

Kampstr. 1

49811 Lingen

Tel.: 05906 / 3363004

E-Mail: info@deitert-engineering.de

Web: www.deitert-engineering.de