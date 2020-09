Richtig entschieden dank Ihres Sachverständigen-Büro für Immobilien

Wie viel ist das Grundstück wert? Wie hoch liegt der Immobilienwert? Das sind bedeutende Fragen, deren Beantwortung die Basis für weitreichende Entscheidungen ist. Umso wichtiger ist es, den richtigen Wert zu kennen. In unserem Sachverständiger Büro in Münster bewerten wir für Sie bebaute und unbebaute Grundstücke. Dabei gehen wir sorgfältig vor und beziehen alle Faktoren zuverlässig mit ein. Als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Immobilien wird unsere Berechnung auch bei Rechtsstreitigkeiten vor Gericht akzeptiert. Auf die Wertermittlung in unserem Sachverständigen-Büro können Sie sich zu 100 % verlassen. Eine bessere Grundlage für Ihre Entscheidungsfindung können Sie nicht haben.

Sachverständigenbüro Stefan Elbers

Ludgeriplatz 11

48151 Münster

Tel.: 0251-87126-31

E-Mail: info@immobiliengutachter.ms

Web: www.immowert-elbers.de