Verbraucherschutzverein zur kostenlosen Kreditprüfung.

Selbständige Unternehmer sind von diesem Problem ebenso betroffen wie Freiberufler, Immobilienbesitzer oder einfache Privatpersonen mit Dispokredit. Dabei ist es offensichtlich, dass die Bankenlobby ihre Machtposition missbraucht und die Politik sie gewähren lässt. Ein echtes Interesse, die Situation zu verändern, scheint nicht zu bestehen.

Es ist eine volkswirtschaftliche Tragödie, wenn Unternehmen aus Liquiditätsnot zusammenbrechen und sich später herausstellt, dass die Banken oder Sparkassen dem Unternehmer auf illegale Weise systematisch Geld entzogen haben. Es ist jedes Mal eine menschliche Tragödie, wenn ein Familienvater sein Eigenheim zwangsversteigern muss, weil er bei der Kreditnahme von seiner Bank gezielt getäuscht und ausgenommen wurde. In unserer Rubrik Veröffentlichungen finden Sie Fallbeispiele, bei denen Ihnen die Haare zu Berge stehen werden.

Wir halten all diese Dinge für skandalös und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die damit verbundenen rechtswidrigen Methoden an die Öffentlichkeit zu bringen. Mit unserem Verbraucherschutzverein stehen wir fest an der Seite geschädigter Bank- und Sparkassenkunden, um ihnen effektiv zu helfen. Als Kreditsachverständige überzeugen wir dabei durch Leistung und professionelle Arbeit. Für Mitglieder ist unsere Dienstleistung kostenlos.

Werden Sie Mitglied in unserem Verein und sichern Sie sich die Vorteile einer kostenlosen Kredit- und Darlehensprüfung durch zertifizierte Sachverständige! Nehmen Sie - am Besten noch heute - Kontakt mit uns auf!

Liquikon e.V.

Halterbergsfeld 9

49086 Osnabrück

Tel.: 05406 - 675 91 97

Fax: 05406 - 675 91 96

E-Mail: info@liquikon-verbraucherschutz.de

Web: liquikon-verbraucherschutz.de