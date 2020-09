Jacqueline Weber - Psychologische Beraterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie

Ihre Heilpraktikerin Psychotherapie in Münster und Umgebung

„Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“ – so schrieb es einst der römische Dichter Juvenal in seinen Satiren. Bis heute würde wohl niemand dieser Anschauung ernsthaft widersprechen. Viel seltener wird betont, dass der Leitsatz auch umgekehrt gilt: Psychische Gesundheit macht robust, denn sie kann dabei helfen, Schmerz und Enttäuschung besser zu verkraften. In dem Ausmaß, in dem wir auf unseren Körper achten, sollten wir daher auch an die Gesundheit unserer Seele denken.

Immerhin ist statistisch gesehen jeder Dritte Deutsche mindestens einmal im Leben von einer psychischen Krankheit betroffen. Ich helfe Ihnen als Heilpraktikerin in schwierigen Lebenssituationen, mit neuen Augen sehen zu lernen, sodass Sie Ihren ganz individuellen Weg aus der Krise heraus zurück ins Leben finden können. Selbstverständlich bilden Ihre Wünsche und Ihr Beratungsziel den Rahmen unserer gemeinsamen Zusammenarbeit. Im gemeinschaftlichen Dialog unterstütze ich Sie dabei, ungeahnte Potenziale zu entfalten und neue Perspektiven zu entwickeln.

In meiner psychologischen Praxis in Münster werden zahlreiche Therapiemöglichkeiten angeboten – darunter Hypnosetherapie, autogenes Training und Quantenheilung. Als Dozentin für medizinische Heilhypnose in Münster, Schüttorf und Osnabrück biete ich zudem auch Hypnoseseminare an. Gerne stehe ich Ihnen zu jeder Zeit persönlich mit meiner Erfahrung und meinem Fachwissen zur Verfügung.

