Ihr Wunsch ist es, in Münster oder in der herrlichen Parklandschaft rund um die beliebte Dom- und Universitätsstadt ein Haus zu kaufen? Oder möchten Sie vielleicht lieber erst einmal eine attraktive Wohnung mieten, von der aus Sie Münster und die idyllische Umgebung auf ausgedehnten Radtouren erkunden können? Ganz gleich wie Ihr Immobilienwunsch auch aussehen mag, bei uns sind Sie in bewährten Händen.

Als Immobilienbüro mit einer mehr als 45 Jahre währenden Geschichte wissen wir, was Münster und das Münsterland so alles zu bieten haben. Wohnungen zum Kaufen haben wir ebenso im Angebot, wie so manches attraktive Haus zum Mieten. Auch Grundstücke, auf denen Sie sich den Traum vom eigenen Heim erfüllen können, sind ein wichtiger Teil unseres Portfolios. Wir begleiten Sie mit viel Engagement, Flexibilität und jeder Menge Einfühlungsvermögen auf dem Weg zu Ihrer Traumimmobilie.

Wir beraten Sie gerne!

bölling-immobilien e.K. Diplom-Betriebswirt Matthias Bölling

Am Max-Klemens-Kanal 140

48159 Münster

Tel.: 0251 9226967

Fax: 0251 261480

E-Mail: haus@boelling-immobilien.de

Web: boelling-immobilien.com