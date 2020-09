Herzlich willkommen bei Inovea, Ihrem qualifizierten Maler- & Putzbetrieb in Erwitte / Lippstadt. Als renommierter Meister- und Ausbildungsbetrieb mit über 10-jähriger Erfahrung in den Bereichen Putz-, Stuck- und Malerarbeiten sorgen wir dafür, dass Ihr Gebäude sowohl von außen als auch im Innenbereich in neuem Glanz erstrahlt. Unser ausgebildetes und gut geschultes Fachpersonal bietet eine große Bandbreite an Arbeiten, darunter

Putz

Stuck

Malerarbeiten

für Privatkunden und auch für den gewerblichen Bereich. Sämtliche Aufträge werden sauber und akkurat durchgeführt. Zudem sind uns Termintreue und ein faires Miteinander besonders wichtig. Wir sind Ihr erster Ansprechpartner für fachgerecht durchgeführte Malerarbeiten in einzelnen Räumlichkeiten und auch für die Großbaustelle. Auf das Team von Inovea können Sie sich jederzeit verlassen.

Inovea UG Innen- und Außenputz Ardian Zeneli

Aspenstraße 21

59597 Erwitte

Tel.: +49160 8197279

E-Mail: info@inovea-lp.de

Web: inovea-lp.de