Im Verlauf eines Lebens erwarten uns vielfältige Herausforderungen. Jeder Lebensabschnitt verlangt ganz eigene Entscheidungen. So unterschiedlich wie die Lebenslagen sind auch die Ansprüche an eine Immobilie, die am besten zur jeweiligen Situation passt.

Die erste eigene Wohnung muss anderen Bedürfnissen gerecht werden als das Haus für die Familie oder das seniorengerechte Apartment. Als Makler mit mehr als 30 Jahren Erfahrung wissen wir, Irmgard und Gerd Hildebrandt, welche Faktoren bei der Auswahl einer Wohnung oder eines Hauses von entscheidender Bedeutung sind. Unabhängig vom Alter und dem Familienstand hat jedoch jeder unserer Kunden ganz individuelle Wünsche und Bedürfnisse, die bei der Suche nach einem geeigneten Objekt von zentraler Bedeutung sind.

