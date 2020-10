Digitale Konstruktion Dentsbay Zahntechniklabor in Münster

Der Name und das Team von Dentsbay stehen für hohe Qualität im Bereich der digitalen Fertigung. Wir kombinieren das klassische Handwerk der Zahntechnik mit hoher Kreativität und Flexibilität. Das Zahntechniklabor in Münster wird vom Zahntechnikermeister Karsten Tegtmeyer seit 2018 geführt.

Individueller Zahnersatz vom Profi gefertigt

In unserer Dentalwerkstatt in Münster fertigen wir Zahnersatz unterschiedlicher Art angepasst an die individuellen Wünsche unserer Kunden. Made in Germany steht in diesem Zusammenhang nicht nur für einen sehr hohen Qualitätsstandard und die Verwendung hochwertiger Materialien, sondern auch für kurze Lieferzeiten. Auf diese Weise können Sie sich auf eine zeitnahe und zuverlässige Lieferung stets verlassen. Modernste Fräsmaschinen und innovative Techniken werden in unserem Zahnlabor mit langjähriger Erfahrung, großem fachlichen Know-how und digitalem Support gepaart. Die Kreativität und Leistung unserer Zahntechniker legen die Basis für den Erfolg unseres Labors. Für ein perfektes und natürlich wirkendes Ergebnis verbinden wir neueste sowie traditionelle Techniken und Materialien. Durch unsere Spezialisierung im Bereich der digitalen Fertigungsverfahren und unser CAD/CAM-Fertigungscenter können wir nicht nur auf individuelle Bedürfnisse eingehen, sondern sind auch in der Lage, wirtschaftlich und reproduzierbar zu arbeiten. Wir liefern hochästhetische Endergebnisse, die mit Lichtdynamik, Tiefenwirkung und naturnaher Ästhetik bestechen. Mit Unterstützung der CAD/CAM-Technik erhalten unsere Kunden hochwertigen Zahnersatz, gefertigt in Münster.

Dentsbay UG

Coerdestraße 14

48147 Münster

Tel.: 0 251 - 27 38 50

Fax: 0 251 - 590 493 149

E-Mail: mail@dentsbay-muenster.de

Web: www.dentsbay-muenster.de