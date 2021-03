Fitnessstudio in Drensteinfurt –das etwas andere Training für Ihr Wohlbefinden

Ein regelmäßiges Ausdauertraining beeinflusst Ihre Gesundheit maßgeblich, steigert Ihre körperliche Fähigkeit, lässt Sie aktiver in Freizeit und Beruf werden und sorgt dafür, dass Sie Ihr Wunschgewicht erreichen. Zudem wirken Sie vielen gesundheitlichen Beschwerden wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck entgegen.

Neben unserem umfangreichen Functional Fitness Bereich haben Sie die Möglichkeit, an zahlreichen Kursen teilzunehmen. Zur Auswahl stehen unter anderem Zumba, Salsa und Tabata. Hier sehen Sie unseren aktuellen Kursplan.

In unserem Fitnessstudio in Drensteinfurt bieten wir Ihnen ein ganz besonderes Fitnesstraining in familiärer und moderner Atmosphäre. Ausgestattet mit den neuesten Trainingsgeräten, begleiten Sie unsere qualifizierten und erfahrenen Trainer bei der Erreichung Ihrer ganz persönlichen Zielen.

Begleitet werden wir von einer erfahrenen Heilpraktikerin, die in einer detaillierten Körperanalyse Fehlstellungen und Schonhaltungen erkennt, wonach wir gezielt unser Trainingsprogramm abstimmen können.

Fitnesscenter Drensteinfurt GmbH

Raiffeisenstraße 1

Drensteinfurt 48317

Tel.: +4925089939991

E-Mail: info@fitnesscenter-drensteinfurt.de

Web: https://www.fitnesscenter-stewwert.de