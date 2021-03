Lagerverkauf zu günstigen Preisen

Sie sind auf der Suche nach Restpostenware zu günstigen Preisen? Sie brauchen neues Fahrradzubehör oder nützliche Gegenstände für Ihren Garten? Sie benötigen Brennholz und möchten dafür nicht ein halbes Vermögen ausgeben? Dann sind Sie in unserem Lagerverkauf genau richtig. Denn hier erhalten Sie alles, was unser Angebot hergibt. Je nach Saison finden Sie bei uns Gartenbedarf oder eine tolle Dekoration für Weihnachten. Auch nützliche Gegenstände für Ihren Haushalt gehören zu unserem Sortiment. Dabei erwarten Sie bei uns unschlagbare Preise und tolle Sonderangebote.

Ein Besuch in unserem Lagerverkauf lohnt sich in jedem Fall. Denn hier finden Sie viele nützliche Artikel zu günstigen Preisen. Unser Unternehmen besteht bereits seit 1976. Durch die mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in diesem Bereich haben wir uns ein umfangreiches Netzwerk aufgebaut. So beziehen wir Restpostenware von unterschiedlichen Partnern und können Ihnen immer ein breites Angebot präsentieren.

Handels-GmbH Detlev Kanert

Ostberg 17

59229 Ahlen

Tel.: 02382 / 805267

Fax: 02382 / 805268

E-Mail: info@lagerverkauf-kanert.de

Web: lagerverkauf-kanert.de