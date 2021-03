Ihr Ansprechpartner für Baustoffe in Hopsten und Umkreis

Wer baut, braucht Stoff zum Bauen – sogenannte Baustoffe. Darunter versteht man alle Werkstoffe, aus denen Bauwerke wie Brücken, Straßen oder Gebäude errichtet werden. Grundsätzlich können Baustoffe sowohl in ursprünglicher als auch in weiterverarbeiteter Form zum Bauen verwendet werden. Wichtig ist, dass die Qualität stimmt.

Wir, das Team der Heinrich Otto GmbH & Co. KG, sind Ihr Ansprechpartner rund um Baustoffe. Als Ihr Baustoffhandel in Hopsten und Umkreis verfügen wir über langjährige Erfahrung und umfassende Fachkompetenz – gerade auch, wenn es um Schüttgüter geht.

Heinrich Otto GmbH & Co. KG

Ibbenbürener Straße 37

48496 Hopsten

Tel.: 05458 841

Fax: 05458 832

E-Mail: info@otto-kg.de

Web: otto-kg.de