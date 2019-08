Seit 1990 ist der Groß- und Einzelhandel Fliesen und Naturstein Loker für Sie im Einsatz. Damals von Fliesen-, Platten- und Mosaiklegemeister Thomas Loker gegründet, gehören wir heute zu den führenden Händlern für Fliesen und Naturstein im Münsterland. Besonders unsere Auswahl an Großkeramiken und Naturstein in allen Variationen sowie ein individueller Zuschnitt zeichnen unser Familienunternehmen aus. Dabei finden nicht nur private Kunden bei uns die perfekten Lösungen in puncto Fliesen und Natursteinen, sondern auch Gewerbetreibende, Bau- und Handwerksunternehmen und Großkunden. Auf unserer 400 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen unser umfangreiches Sortiment von Keramik und Naturstein in aktuellen Trends und klassischen Designs.Zu unseren weiteren Serviceleistungen - neben dem Verkauf - gehören unter anderem:

kompetente Beratung

Verlegen von Platten aller Art

Fliesenzuschnitte und Bohrungen

Produktion von Sockelfliesen, Stufenplatten und individuellen Mosaiken

Verarbeitung von Keramik und Naturstein zu Küchenarbeitsplatten, Waschtischen uvm.

Anlieferung

Renovierung und Sanierung von Badezimmern

Verkauf & Lieferung aller benötigten Verlegematerialien

Sachverständigentätigkeit

Fliesen Loker

Ährenfeld 1

546348 Raesfeld

Telefon: 02865 - 95 82 0

Telefax: 02865 - 95 82 82

E-Mail: info@loker.de

Web: www.loker.de