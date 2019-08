Transporte aller Art – unsere Spedition mit umfassendem Service

Die Intertrans Speditionsgesellschaft mbH besteht aus einem kompetenten und erfahrenen Team. Von der Planung bis zur Beförderung Ihrer Fracht sind wir zuverlässig an Ihrer Seite. An unserem Standort in Hamminkeln planen wir gemeinsam mit Ihnen den Transport und disponieren alle anfallenden logistischen Vorgänge. Auch die Koordination sämtlicher ordnungsbehördlicher Maßnahmen sowie die Garantie einer pünktlichen Einholung notwendiger Sondergenehmigungengehören zum Service unserer Spedition.