Das seit fünf Generationen im Familienbesitz geführte 3-Sterne-Hotel mit Restaurant liegt in unmittelbarer Nähe zu Münster, idyllisch am Fuß der Baumberge inmitten der Parklandschaft des Münsterlandes.

Verkehrsgünstig über die Autobahnen A 1 (15 km) und A 43 (4 km) erreichbar, ist unser Haus der ideale Ausgangspunkt für zahlreiche Unternehmungen wie Radtouren, Wanderungen oder Stadtbesichtigungen.

Komfortable Übernachtung und kulinarisches Verwöhnprogramm

In ruhiger Lage abseits der Hauptstraße können Sie sich bei uns bestens in Ihrer Freizeit erholen und sich ganz auf Ihre Aktivitäten konzentrieren.

In unserem Hotel mit Restaurant in Nottuln bieten wir Ihnen gemütliche Einzel-, Doppel- sowie Dreibett- und Vierbettzimmer (inklusive Frühstück) mit moderner Einrichtung und komplett sanierten Bädern – bei Bedarf auch behindertengerecht ausgestattet.

Das Restaurant im Hotel in Nottuln verwöhnt Sie mit münsterländischen und internationalen Spezialitäten, natürlich immer frisch von der Chefin zubereitet aus regionalen Lebensmitteln.

In den Sommermonaten können Sie außerdem in unserem Biergarten Platz nehmen und bei einem kühlen Getränk erfrischen. Werfen Sie einen Blick in die Speisekarte!

Hotel-Restaurant „Zur Alten Post“ Roxeler Str. 5, 48301 Nottuln-SchapdettenTelefon:+49 025 09 - 99 19-0Telefax:+49 025 09 - 99 19-19E-Mail: info@zuraltenpost.de Internet: www.zuraltenpost.de