IHR MEISTERBETRIEB IN MÜNSTER UND HORSTMAR

Unser traditionsreicher Handwerks- und Meisterbetrieb erfüllt Ihre Wünsche und wird auch Ihren Anforderungen an eine moderne Raumausstattung gerecht.

Wir betreuen sowohl private als auch gewerbliche Kunden und sorgen dafür, dass Sie sich im Alltag oder bei der Arbeit rundum wohlfühlen.

Erstklassige Beratung: Ob klassische Fensterdekoration oder ein innovativer Sonnenschutz, Aufarbeitung von Polstermöbeln oder Teppich- und Bodenbeläge – eine fachlich erstklassige Beratung ist bei uns immer eine grundlegende Voraussetzung, um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden und die optimale Leistung oder das passende Wunsch-Objekt sicher finden zu können.

Maßanfertigung und weitere Serviceleistungen: In unserer Polsterei oder bei Ihnen vor Ort erledigen wir verschiedene Dienstleistungen in gewohnt zuverlässiger Ausführung:

Individuelle Planung Ihres Wohnraums von der ersten Idee über die Wohn-Raum-Beratung und die richtige Auswahl bis zur Maßanfertigung, Lieferung und Montage

Maßanfertigung für Gardinen und weitere Sonnenschutzprodukte

Alle Leistungen im Bereich Polstermöbel in unserer Polsterei

Lieferung und Verlegung von modernen Teppichböden und weiteren Bodenbelägen

Gardinenwäsche inklusive Hol- und Bring-Service

Rufen Sie uns einfach an oder kommen Sie in unseren Filialen in Münster und Horstmar vorbei. Sie werden sehen: Es lohnt sich auch für Sie!

Ihr Team Berkenbrock

Raumausstattung Berkenbrock in Horstmar

Krebsstr. 3

48612 Horstmar

Telefon 02558 7254

Telefax:0521 - 27 94 08

E-Mail: info@berkenbrock.de

Internet: www.berkenbrock.de