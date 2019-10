Wir denken in sicherheitstechnischen Lösungen – W&G Sicherheitssysteme GmbH

Unsicherheit ist eines der zentralen Themen in unserer Gesellschaft. "Es gibt keine Sicherheit im Leben. Es gibt nur Gelegenheiten" ( Douglas MacArthur ). Auch wenn uns zukünftige Schicksale verborgen bleiben, kann die W&G Sicherheitssysteme GmbH in Münster ein Stück Sicherheit in Ihr Leben bringen. Nutzen Sie diese Gelegenheit! Im Bereich der Sicherheitstechnik liefern wir mit unseren Leistungen die Gewissheit, alle technischen Möglichkeiten zum Schutz des Objektes und darin befindlichen Menschen ergriffen zu haben. Unsere Konzepte helfen dabei, Bewohnern, Mitarbeitern, Kunden, Patienten, Besuchern und weiteren Personen höchste Sicherheit im und am Gebäude zu bieten.

Mit Sicherheit die richtige Entscheidung:Schließanlagen und Sicherheitstechnik vom Fachbetrieb

Mittels individueller Beratung und Planung erschaffen wir eine vertrauensvolle Basis, auf die Sie bauen können. Sie erhalten das gute Gefühl, das Potenzial voll ausgeschöpft zu haben und das Wissen, die für Sie und Ihren spezifischen Anwendungsbereich optimale Sicherheitstechnik zu wählen. Wir erkennen die Schwachstellen und entwickeln sicherheitstechnische Lösungen, die durch ihre Zuverlässigkeit Vertrauen schenken. Ihre Wünsche, Ihr Budget sowie bauliche und technische Voraussetzungen – all dies berücksichtigen wir und empfehlen Ihnen die geeigneten Produkte unserer Partner und Hersteller.

Von der Neuinstallation kompletter Sicherheitssysteme und -anlagen bis hin zur Modernisierung und Erweiterung hat sich unser Team in Münster auf folgende Schwerpunkte spezialisiert:

Elektronische Schließanlagen

Mechanische Schließanlagen

Gefahrenmeldeanlagen

Sicherheitstechnik

Tresore

Sie profitieren von einer kostenlosen Musterprojektierung. Musteraufbauten der für das Objekt geeigneten Schließsysteme ermöglichen Ihnen, unsere Sicherheitstechnik unverbindlich zu testen. Sie gehen kein Risiko ein! Als Ansprechpartner sind wir an Ihrer Seite und stehen außerdem mit unserem Wartungs- und Reparaturservice jederzeit zur Verfügung.

Von der Alarmanlage bis zum Zutrittskontrollsystem: Maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte

Ob es darum geht, personenbegrenzten Zutritt zu ermöglichen und dennoch störungsfreie Abläufe in Ihrem Betrieb zu gewährleisten oder durch Einbruchschutz wie Alarmanlagen und Videoüberwachung Ihr Eigenheim optimal vor Fremdzutritt zu schützen: Wir leisten das für Sie! Sicherheitstechnische Anlagen integrieren wir nahtlos in Ihr privates oder gewerbliches Objekt. Sowohl öffentliche Auftraggeber, Gewerbekunden und Hausverwaltungen als auch private Kunden profitieren von unserer mehr als 20-jährigen Erfahrung im Bereich der Sicherheitssysteme. Im Jahr 2005 in Telgte gegründet, sind wir seit 2010 in Münster ansässig und von dort aus in der Region im Einsatz.

Lassen Sie uns gemeinsam mit maßgeschneiderten sicherheitstechnischen Konzepten und innovativen Produkten das Prinzip der Sicherheit in Ihr Gebäude integrieren. Treten Sie mit uns in Kontakt!

W&G Sicherheitssysteme GmbH

Hoher Heckenweg 87,

48147 Münster

Telefon:0251 - 28 91 763

Telefax:0251 - 52 09 221

E-Mail: gehl@wgs-systeme.de

Internet: www.wgs-systeme.de