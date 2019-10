Kreienbaum Holz GmbH & Co. KG

HOLZVERARBEITUNGSBETRIEB IN WARENDORF – WIR BAUEN FÜR DIE ZUKUNFT!

PROFESSIONELLER HOLZBAU NACH MASS

Ökologisch und wertbeständig bauen mit Holz!

Vom Mobiliar bis zum schlüsselfertigen Gebäude, vom Einfamilienhaus bis zum Gewerbebau – der eigenständige und moderne Holzverarbeitungsbetrieb Kreienbaum Holz mit den Tätigkeitsschwerpunkten Innenausbau, Trockenbau, Holzrahmenbau und Zimmererarbeiten realisiert Bauvorhaben jeglicher Art für private und gewerbliche Kunden.

Unsere hoch technischen Fertigungsmöglichkeiten und ein motiviertes Team aus 25 fachlich kompetenten Mitarbeitern sind die Basis unseres Erfolges und Ihr Garant für Trockenbau sowie Holzbau auf höchstem Niveau. Ein großer Teamgeist, ein partnerschaftlicher Umgang miteinander und ein ausgeprägter Sinn für Umweltschutz sind für unseren Fachbetrieb selbstverständlich.

REGIONAL UND ÜBERREGIONAL FÜR SIE ZUR STELLE –

HOLZVERARBEITUNG DURCH DEN PROFI

Wir stehen Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung und vollem Einsatz für die Realisierung von Komplettlösungen zur Verfügung. Durch die Partnerschaft mit den Ideenräumen in Warendorf kann Kreienbaum Holz auf 70 Partner zurückgreifen. Vom Maurer bis zum Raumausstatter ist jedes Gewerk vertreten.

Wir sind in einem Umkreis von 50 Kilometern rund um Warendorf für Sie im Einsatz. Auf Wunsch sind wir gerne auch darüber hinaus für Sie da. So haben wir zum Beispiel ein 5-Sterne-Hotel in der Schweiz umgebaut sowie ein Einfamilienhaus auf Sylt errichtet. Mit dem gleichen Engagement widmen wir uns aber ebenso dem Carport in der Nachbarschaft. Bei unserem Holzverarbeitungsbetrieb ist jedes Projekt in professionellen Händen!

HOLZARBEITEN NACH KUNDENWÜNSCHEN –

WAS DÜRFEN WIR FÜR SIE TUN?

Vom Bau eines kompletten Massivholzhauses bis zur Sanierung deckt unsere Zimmerei ein breit gefächertes Leistungsspektrum ab. Wir bieten Ihnen:

Holzbau

Gewerbebau

Hausaufstockung

Altbausanierung

Dachausbau und Zimmerarbeiten

Fachwerksanierung

Holzarbeiten im Rahmen des Denkmalschutzes

Innenausbau

Trockenbau

Dachfenster

und vieles mehr

Besprechen Sie jetzt Ihr Bauvorhaben mit uns! Bei Fragen und zur Terminvereinbarung erreichen Sie uns telefonisch, per E-Mail und über das Kontaktformular.

Wir freuen uns schon auf Ihr Projekt!

Kreienbaum Holz GmbH & Co. KG

Splieterstraße 47,

48231 Warendorf

Telefon:02581 63520

Telefax:02581 635230

E-Mail: info@kreienbaum-holz.de

Internet: www.kreienbaum-holz.de