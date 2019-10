ASSISTENZ­HUNDESCHULE

Die Humani-Assistenzhundeschule in Niedersachsen, Baden-Württemberg, Thüringen und NRW bietet eine fachgerechte hoch qualitative Ausbildung zum Behindertenbegleithund/ Assistenzhund durch unsere mehrfach qualifizierten Trainer (Fachkompetenzen im Bereich der Erkrankung und im Hundetraining).

Erfahren Sie hier mehr über die spezifischen Aufgaben eines Assistenzhundes aus den Bereichen PTBS-Assistenzhund, Diebateswarnhund/Hypohund, Autismus-Begleithund, Signalhund und LPF-Assistenzhund.

HUNDESCHUL Ein Niedersachsen, Baden-Württemberg und NRW

Die Humani- Hundeschule bietet verschiedene Angebote im Bereich Grundausbildung, angemessene Sozialisation, Kind & Hund und gesunde Auslastung an drei Standorten. In Glandorf findet das Training auf einem eingezäunten Hundeplatz statt, in Starzach (BaWü) und Ibbenbüren (NRW) bieten wir mobiles Hundetraining im Lebensumfeld des Hundes.

Wir legen großen Wert auf eine gute Beziehung zwischen Mensch & Hund und trainieren überwiegend mit der positiven Verstärkung. Hier erfahren Sie mehr über unser etwas außergewöhnliches Hundeschulangebot.

TIERGESTÜTZTE SOZIALE ARBEIT

Die tiergestützte soziale Arbeit in Niedersachsen (Glandorf) und NRW (Ibbenbüren) richtet sich unter anderem an traumatisierte, vernachlässigte und therapie-müde Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Zu ihren Zielen gehören der Aufbau des Selbstwertgefühls, die Bewältigung von Ängsten und der gesündere Umgang mit Aggressionen und deren Abbau.

Ebenso spricht die tiergestütze soziale Arbeit den Menschen im Alter, Kinder-&Jugendliche und Menschen mit Beeinträchtigung an. Wir arbeiten mit den unterschiedlichen Tieren (Klein- & Nutztiere, Hund, Pferd) und können so die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen berücksichtigen und zielorientierte Förderpläne erarbeiten. Bei Bedarf kommen wir auch in Ihre Einrichtung (Wohngruppe, Kindergarten, Schule).

Zudem gibt es bei uns die Möglichkeit, eine qualitativ hochwertige Weiterbildung zum "Fachberater in tiergestützter sozialer Arbeit" zu absolvieren, die vom VipT zertifiziert ist.

SEMINARE

Unser großzügiger, helle Seminarraum in Glandorf zwischen Münster und Osnabrück bietet uns die Möglichkeit, verschiedene Seminare abzuhalten. Schauen Sie gern, ob auch für Sie das Passende dabei ist.

Thematisch gibt es Seminarangebote im Bereich Trauma/ Traumafolgestörungen und natürlich vieles zum Thema Hund.

Humani

Binnenwinkel 3,

49219 Glandorf

Telefon:01590 4236716

Telefax:05426 9059927

E-Mail: info@hum-ani.de

Internet: www.hum-ani.de