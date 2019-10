AUTOFÜHRERSCHEIN, MOTORRADFÜHRERSCHEIN, INTENSIVKURSE & MEHR– UNSERE LEISTUNGEN:

Führerscheine Pkw, Lkw, Motorradführerschein etc.

In unserer Fahrschule in Altenberge bieten wir dir alle verschiedenen Führerscheinklassen an. Egal, ob du ein Fahranfänger bist oder bereits Erfahrungen hast – wir bilden dich zu einem ausgezeichneten Fahrer aus!

Dabei sind unsere Fahrlehrer immer auf dem neuesten Stand, was moderne Fahrzeuge und Verkehrssicherheit angeht. Die langjährige Erfahrung im Straßenverkehr und in der theoretischen Fahrausbildung macht unser Team zu wahren Experten.

FAHRSCHULE MIT JAHRELANGER ERFAHRUNG– dein Weg zum Führerschein:

Stelle deinen persönlichen Antrag und entscheide dich für eine Führerscheinklasse!

Besuche den Theorie-Unterricht und lerne fleißig!

Lerne den Straßenverkehr kennen und fahre vorsichtig!

Schließe deine Prüfungen mit Bravour ab!

Sei stolz auf deinen persönlichen Führerschein!

FAHRSCHULE IN ALTENBERGE– DEIN WEG ZUM FÜHRERSCHEIN MIT DER FAHRSCHULE GROßE WESTHUES

Herzlich willkommen bei der Fahrschule Große Westhues in Altenberge! Wir möchten dich auf deinem Weg zum Führerschein begleiten und dir in allen Fragen rund um Führerscheinklassen, Fahrstunden, Prüfungen und Seminaren behilflich sein.

Neben dem theoretischen Wissen über den Fahrverkehr, ist uns die zukunftsorientierte Fahrausbildung ein besonderes Anliegen.

Aus diesem Grund bieten wir dir die Ausbildung mit allen Fahrzeugassistenzsystemen (ESP, ABS, ASR, ACC-Tempomat, Spurhalteassistent) an.

Du möchtest deinen Führerschein endlich in der Tasche haben? Lerne auf den folgenden Seiten unser Fahrlehrer-Team kennen und erfahre mehr über unsere Fahrschule in Altenberge im Kreis Steinfurt!

Fahrschule Große Westhues GmbH

Sessendrupweg 60,

48161 Münster

Telefon: 02505 / 9378100

E-Mail: info@grossewesthues.de

Internet: www.grossewesthues.de