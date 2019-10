Sie lieben Kunst und möchten Bilder namhafter Künstler wie Udo Lindenberg, Janosch, James Rizzi , Elvira Bach, Otto Waalkes, Armin Mueller-Stahl und vielen anderen online oder in unserer Galerie kaufen? Ob für Ihre private Kunstsammlung, als Kunstanlage oder einfach als repräsentatives Kunstwerk an einem besonderen Ort – Toms Art Shop ist Ihre moderne Galerie mit einer großen Werkauswahl von Pop Art über zeitgenössische Kunst bis hin zur 3D-Grafik.

Toms Art Shop bietet Ihnen eine vielseitige und kompetente Kunstberatung, damit Sie Ihr gesuchtes Kunstobjekt am Ende glücklich in den Händen halten. Entdecken Sie klassische Malereien, Lithografienund Radierungen – teilweise in limitierten Auflagen – und profitieren Sie von unserer breitgefächerten Auswahl aus verschiedensten Schaffensperioden diverser Künstler/innen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Kunst-Onlineshop.

KAUFEN SIE BILDER RENOMMIERTER KÜNSTLERDIREKT ONLINE ODER IN UNSERER GALERIE

Als Online- und Galerie vor Ort in Bocholtverfügen wir über wichtige Verbindungen zu vielen deutschen und internationalen Künstlern. Wir sind sowohl Online-Kunsthandel als auch Galerie-Inhaber und bieten Kunstinteressierten aus aller Welt Kunstwerke namhafter und prominenter Künstler.

Dabei fungieren unsere Gemälde, Grafiken und andere Kunstwerke nicht nur als dekorativer Blickfang für Ihr Zuhause, das Büro oder die Praxis. Sie sind zunehmend auch eine gefragte Kapitalanlage, die für seine/n Käufer/in eine potenzielle lukrative Wertsteigerung bedeuten kann. Erfahren Sie hier mehr über diese Möglichkeit, Kunst als Wertanlage zu kaufen.

TOMS ART SHOP

Karolingerstr. 32,

46395 Bocholt

Telefon:+49 2871 - 260 636

Telefax:+49 2871 - 260 637

E-Mail: info@tomsartshop.de

Internet: www.tomsartshop.de